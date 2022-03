Openbare Werken investeert in veiligheid medewerkers

13/03/2022 00:00



Foto: CDS



PARAMARIBO –

Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer van het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft 375 medewerkers voorzien van veiligheidsattributen. Ondanks de enorme schulden die het ministerie heeft is het gelukt deze aan te schaffen. Er is behoefte aan veiligheidsproducten voor minimaal 500 veldmedewerkers, teneinde het werk zo efficient- en veilig mogelijk uit te voeren.

Minister Nurmohamed vraagt zich daarom af waarom dit niet eerder

gerealiseerd kon worden. De vraag naar gepaste

veiligheidsattributen is reeds jaren aan de orde geweest en

besloten is om nu duurzaam te investeren in de veiligheid van alle

OW-ambtenaren. Hij heeft opdracht gegeven een veiligheidsplan op te

maken. Een draft van dit plan wordt binnenkort overhandigd aan de

directieleden, waarin wordt meegenomen dat directieleden verplicht

zijn een deel van hun budget te investeren in veiligheidsattributen

voor hun medewerkers.

“Na 5 jaar moet niet weer gezegd worden dat onze mensen geen

goede veiligheidsschoenen hebben om het veldwerk te doen.” Verder

benadrukt hij dat niemand politiek moet spelen, eenieder is

opgeroepen te werken voor het ministerie. “Binnen 2 jaar moet de

achterstand van veiligheidsattributen zijn ingehaald”. Het

veiligheidsaspect is opgenomen in het organogram en valt onder het

directoraat Onderzoek en Dienstverlening. Veiligheid wordt duurzaam

verankerd op het ministerie.

Nurmohamed zegt dat hij er niet is om een eenmalige show te

geven, maar dat de zaken die hij nu aan het realiseren is blijven

bestaan voor de ambtenaren. “In dit kader is er ook geinvesteerd in

een trainingsmanual voor het departement, waarin alle mogelijke

trainingen zijn opgenomen die de OW-ambtenaren kunnen volgen.

Recentelijk heeft een afdeling van directoraat Openbaar Groen en

Afvalbeheer een training gevolgd over composteren. De bewaking

volgt momenteel ook trainingen en zo zal door worden gewerkt aan de

loopbaanontwikkeling van alle OW-medewerkers. OW bestaat al langer

dan een eeuw, maar nooit is er dusdanig geinvesteerd in de

medewerkers. Met het nieuwe beleid van deze minister wordt dat nu

eindelijk gerealiseerd.”







