Open brief naar pg voor onderzoek seksueel molest bij Hakrinbank

09/04/2022 10:01

-

Van onze redactie



Foto: hakrinbank.com



PARAMARIBO –

Uit vrijwel alle lagen van de samenleving, van individuele personen, vrouwen- en mensenrechtenorganisaties, internationale arbeidersorganisaties, vakbonden, tot bedrijven en assembleeleden van zowel de oppositie en coalitie, is aan het Openbaar Ministerie (OM) in een open brief gevraagd om met een vergrootglas onderzoek te doen naar gevallen van seksueel molest bij de Hakrinbank.

De ondertekenaars van de open brief wijzen waarnemend

procureur-generaal Garcia Paragsingh er op dat het hun ernstig

bevreemd dat deze kwestie nog altijd niet is aangepakt door de

justitie. Dit ondanks aangifte van een slachtoffer bij de politie

en dat de raad van commissarissen (RvC) bij de Hakrinbank gesteld

heeft gepaste maatregelen te hebben genomen tegen algemeen

directeur van deze bank. Eveneens bevreemdt het dat de RvC weigert

informatie te geven wat de gepaste maatregelen zijn geweest. De

waarnemend procureur generaal wordt eraan herinnerd de hoogste

verantwoordelijke te zijn voor het opsporen van strafbare feiten en

de gevolgen van die feiten.

“Het bevreemdt ons ten zeerste dat de slachtoffers in deze, die

in oktober 2021, ruim vijf maanden geleden, op de politiepost

Geyersvlijt aangifte deden tegen de pleger tot heden geen reactie

hebben ontvangen van het Openbaar Ministerie. Het uitblijven van

een reactie in deze casussen van gender gerelateerd geweld, waarbij

er sprake is van een ongelijke machtsverhouding tussen pleger en

slachtoffers, heeft beroering in de samenleving teweeggebracht. Het

gevoel bekruipt dat het om naar klassenjustitie, is wat er

veelvuldig wordt gesteld.”

Volgens de briefschrijvers is het publiek geheim dat op

deze wijze de dader de ruimte en tijd krijgt om zijn netwerk van

machtigen te mobiliseren om de vergrijpen, waaraan hij zich

schuldig heeft gemaakt, in de doofpot te laten stoppen. Bovendien

hebben zij ter inzage dat een van de slachtoffers, reeds op 21 mei

2021 door het management van de Hakrinbank “onder druk was gezet om

het bewijsmateriaal tegen de directeur te vernietigen”.

De briefschrijvers laten het OM weten dat de RvC van de

Hakrinbank een brief heeft geschreven naar het slachtoffer. Daarin

staat dat in het kader van hoor en wederhoor er gesprekken zijn

gevoerd met de algemeen directeur en dat op basis van de verkregen

informatie de RvC passende maatregelen tegen hem heeft getroffen,

mede om te voorkomen dat zaken zich in de toekomst herhalen. De RvC

zegt vervolgens aan het slachtoffer te beseffen hoe zwaar de

impact kan zijn van de gedraging en betreuren het voorval waarvoor

via het Klokkenluidersplatform melding van is gedaan.

De open-briefschrijvers concluderen dat uit deze brief van de

RvC blijkt dat voor het slachtoffer onduidelijk is welke

maatregelen zijn genomen tegen de directeur. “Dit zou de Raad niet

doen als hij zich niet schuldig zou hebben gemaakt in deze casus.”

Overigens heeft dit slachtoffer door tussenkomst van haar advocaat

meerdere keren gevraagd naar de inhoud van de passende maatregelen,

doch blijft het antwoord tot heden uit.

De open brief eindigt met: “In onze democratische

rechtstaat mag het nimmer zo zijn dat een verdachte van een

strafbaar feit die macht heeft door de opsporing, vervolging en

berechting bevoorrecht wordt. Hiermee wordt het vertrouwen in de

democratische rechtstaat Suriname ernstig geschaad met alle

desastreuse gevolgen van dien.”







