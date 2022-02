Open brief aan President Chandrikapersad Santokhi

20/02/2022 14:00

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.



INGEZONDEN –

Geachte president,

de Stichting Alternatieve Geneeswijze Grantangi Kondre Mama (SAGK) heeft met enorm grote verontwaardiging via de diverse nationale media kennisgenomen van de installatie van de stuurgroep ontwikkelingen traditionele medische systemen, die als eerste taak heeft meegekregen de wettelijke erkenning van de Surinaamse traditionele geneeskunde voor te bereiden.

Bij het lezen van het mediabericht ontkomt SAGK niet aan de

indruk dat het vaststellen van de primaire taak is geschied zonder

een degelijke inhoudelijke voorbereiding. Het kan er bij SAGK niet

in dat deze specifieke primaire taak wordt meegegeven aan de

stuurgroep. Dat, ondanks de constante mediaoptredens van SAGK

omtrent het wetsvoorstel (kaderwet complementaire en alternatieve

geneeskunde) dat zij heeft aangeboden aan het ministerie van

Volksgezondheid in februari 2020 en september 2020 en daarnaast aan

De Nationale Assemblee (DNA) van Suriname in februari 2020 en maart

2021.

De voorbereidingsfase van een wet over erkenning van de

traditionele geneeswijzen is een reeds gepasseerd station. Bijkans

een jaar terug, op 14 maart 2021, heeft de DNA-voorzitter in een

bijzondere bijeenkomst officieel de conceptwet uit handen van de

SAGK-voorzitter in ontvangst genomen. Daarbij heeft hij de

mededeling gedaan dat de conceptwet formeel is overgenomen door

DNA, om vervolgens het traject van de initiatiefwet in te zetten.

Van deze plechtige gebeurtenis is zowel door de DNA-mediadienst als

SAGK mededeling gedaan aan de totale samenleving via afzonderlijke

persberichten.

De recent geinstalleerde stuurgroep met als primaire opdracht om

de wettelijke erkenning van de Surinaamse traditionele geneeskunde

voor te bereiden komt daarom allesbehalve serieus over. Het getuigt

dat het de regering niet menens is om daadwerkelijk en met

voortvarendheid de wettelijke erkenning van de Surinaamse

traditionele genezers in orde te maken en de sector te reguleren in

het belang van de traditionele genezers. In de officiele

berichtgeving rond de installatie van de stuurgroep worden u en

enkele leden geparafraseerd. In uw allen statements staat centraal

de verdiencapaciteit van de groene apotheek van Suriname.

Geachte president, bij de benadering van de traditionele

geneeskunst dient de mens van de genezer en diens traditionele

kennis centraal te staan. Om exact die reden omvat het wetsvoorstel

van de SAGK de thema’s erkenning, regulering en bescherming van

cultuur en intellectuele eigendomsrechten. Het wetsvoorstel biedt

voldoende wettelijke kaders om te komen tot de gewenste ordening

van alle vormen van traditionele geneeswijzen die in Suriname

worden beoefend. Het wetsvoorstel is in lijn met de Grondwet en de

toepasselijke internationaal rechtelijke instrumenten zoals de

‘American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples’,

‘Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural

Heritage’, ‘United Nations Declaration on the Rights of Indigenous

Peoples’, ‘FAO Policy on Indigenous and Tribal Peoples’, ‘United

Nations Development Group’s Guidelines on Indigenous Peoples

Issues’, ‘World Health Assembly Resolution on Traditional Medicine

(WHA62.13)’, WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023′ en ‘WIPO

Documenting Traditional Medical Knowledge’.

SAGK behartigt de belangen van de traditionele genezers en hun

clienten en wijst u erop dat in 2001, negentien landen van de WHO

Amerika’s regio traditionele geneeswijzen officieel hebben erkend

en geintegreerd in hun formele nationale gezondheidszorgsysteem. In

2012 hadden 119 van de 193 VN-lidstaten beleid op het gebied van

traditionele geneeswijzen en 69 regelgeving op kruidenmedicijnen.

In 2018 hadden 170 WHO-lidstaten het toepassen van traditionele en

complementaire geneeswijzen erkend.

Suriname, dat zichzelf met vaste regelmaat presenteert als de

meest diverse samenleving, behoort tot op heden niet tot deze groep

van landen. Nog steeds zijn de traditionele geneeswijzen en

behandelaren niet bij wet en/of beleid erkend en geintegreerd in

het formele systeem van de Surinaamse nationale gezondheidszorg.

SAGK benadrukt dat de traditionele geneeswijzen deel uitmaken van

de Surinaamse cultuur en dus ook van de Surinaamse identiteit.

Geachte president, de SAGK is het verplicht aan haar

doelstellingen en doelgroep om een beroep op u te doen om het werk

dat zij reeds verzet heeft samen met ervaren en kundige

traditionele genezers en internationaal erkende wetenschappers en

academici niet zonder meer te negeren. De SAGK spreekt daarbij de

hoop uit dat u het daarheen leidt dat uw regering als medewetgever

tezamen met DNA het door SAGK reeds ingediende wetsvoorstel

(kaderwet complementaire en alternatieve geneeskunde) zo spoedig

mogelijk in behandeling neemt in De Nationale Assemblee van de

republiek Suriname.

Hoogachtend,

Voorzitter SAGK

Claudetta Toney







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina