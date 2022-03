Oorlog kan ook kinderen op afstand raken

08/03/2022 00:00

Arjen Stikvoort

Inwoners van Kiev slaan op de vlucht en verlaten hun stad.

Foto: AFP



PARAMARIBO –

Kinderen zijn nog nooit uit zichzelf een oorlog begonnen. Dat is iets wat volwassenen doen. De oorlog die nu woedt tussen Rusland en Ukraine, speelt zich echter niet alleen af in de volwassenwereld. Ook kinderen kan het emotioneel schaden. En dan niet alleen jeugdigen die zich direct betrokken zijn in het conflict, maar ook zij die er verder van af staan en de berichtgeving via de media en de social media vernemen.

Volgens kinderpsycholoog Juljo Cruden kan de oorlog ook op hen

zeker impact hebben. Erover blijven praten kan daartoe een

oplossing zijn om de ellendige berichtgeving – of deze nu feitelijk

waar of fake is – een plek te geven. Cruden vindt het goed dat er

veel over wordt gesproken en geschreven. Echter waarschuwt hij wel

voor de vele fakeberichten, foto’s en video’s die op de platforms

worden verspreid.

“Social media heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat je

snel op de hoogte bent van wat er in de wereld aan de hand is. Het

nadeel is dat er gemakkelijk ook nepnieuws naar buiten kan komen,

omdat dit niet eerst gecheckt wordt. Het wordt verkocht als de

waarheid, terwijl dat natuurlijk niet zo hoeft te zijn”. Aldus

Cruden.

Dit soort (nare) berichtgeving kan invloed hebben op kinderen.

“Het kan angst en paniek veroorzaken. Bovendien kunnen kinderen

minder gemotiveerd erdoor raken, omdat het toekomstperspectief –

eerst de vervelende coronacrisis en dan nu deze oorlog – kan komen

weg te vallen”, zegt Cruden Erover praten, binnen welke gelederen

dan ook, is daarom van essentieel belang, onderstreept de

kinderpsycholoog.







