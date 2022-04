Ook dit jaar geen AVD

22/04/2022 13:04

Geen Avondvierdaagse dit jaar en de AVD zal in de toekomst in september worden gelopen.

PARAMARIBO –

Het bestuur van de Bedrijven Vereniging Sport en Spel (BVSS) heeft besloten dit jaar geen Avondvierdaagse (AVD) te organiseren. De reden hiervoor is dat de BVSS de nationale volksgezondheid centraal stelt.

“Ook willen wij zien hoe Covid-19 zich verder ontwikkelt in 2022

en wat de impact is van massa-activiteiten nationaal, regionaal en

internationaal, bijvoorbeeld in de sport”, stelt het bestuur

vrijdag in een persbericht. Vandaar dat dit voorlopige besluit is

genomen.

Wanneer de wandelmars weer wordt gehouden, zal die ook niet meer

in de gebruikelijke periode, de Paasvakantie in april,

plaatsvinden. “Rekeninghoudend met de onvoorspelbare

weersomstandigheden als gevolg van de global warming, zal

de AVD in september tijdens de grote vakantie worden

georganiseerd”, aldus de BVSS.







