Online discussie over de ‘klimaatkansen voor Suriname’

24/01/2022 19:42 – Van onze redactie

Uitzicht op het uitgestrekte Surinaams regenwoud, dat een bijlangrijke bijdrage levert bij tegengaan van klimaatverandering, vanuit de Fredberg in district Sipaliwini. Gaan we voor het groene of zwarte goud? Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – Het Wereld Natuurfonds Guyana’s (WWF -Guianas) houdt donderdag het online event ‘Klimaatkansen voor Suriname’. Prominente sprekers gaan met elkaar in discussie naar aanleiding van de recente klimaattop COP26 in Glasgow. De keynote speech wordt verzorgd door minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu, die ook op de klimaattop aanwezig was. Het online event duurt van van tien uur ‘s ochtends tot twaalf uur ‘s middags.

Besproken zullen worden de consequenties die de laatste klimaattop COP26 in Glasgow heeft voor Suriname. “De kansen zullen worden verkend ?n de dilemma’s voor ons land dat nog steeds te boek staat als meest bebost en dat aan de vooravond staat om een wereldspeler te worden op het gebied van olie- en gasproductie”, aldus een persbericht van WWF Guianas.

Andere deelnemers zullen onder meer zijn Annand Jagesar, directeur van Staatsolie, Bryan Renten, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Marie-Josee Artist en Joan van der Bosch van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), Matai Zamuel, een jonge veelbelovende klimaatpleitbezorger en David Singh, directeur WWF-Guianas.

De klimaattop COP26 die in november in Glasgow werd gehouden was een belangrijk moment voor de wereld. Maar wat betekenen de afspraken in het Glasgow Climate Pact nu voor ons land? Er zijn kansen, maar ook dilemma’s.

Belangstellenden die de discussies en uiteenzettingen willen volgen, kunnen zich registreren via een Zoom-link. Het online event ‘Klimaatkansen voor Suriname’ zal ook via livestream te volgen zijn op de Facebookpagina van WWF-Guianas en het YouTube-kanaal van WWF-Guianas.

