Ongebreideld feesten en waarschijnlijk omicron stuwen besmettingen

06/01/2022 08:06 – Van onze redactie

Een groot aantal burgers woensdagmiddag in de rij om zich bij het Zorghotel aan de Anton Dragtenweg in te laten enten tegen het coronavirus. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – De enorme stijging dagelijks van Covid-19-besmettingen is makkelijk te verklaren. In het Covid-19 Journaal heeft infectioloog Stephen Vreden het groot aantal positieve gevallen toegeschreven aan het feesten. Ook heeft de omicronvariant van het coronavirus waarschijnlijk een dikke vinger in de pap.

In het interview praat de specialist van een “zeer zorgwekkende situatie”. “We hebben nog nooit eerder zoveel besmettingen in een korte periode gehad.” Dat er zoveel besmettingen zijn komt volgens hem door “veel blootstelling rond de feestdagen” en “het zeer onverantwoord feesten”. “En vermoedelijk de introductie van de omicronvariant.”

Vreden haastte zich te zeggen dat het nog niet bewezen dat deze variant al in Suriname is, maar dat de tekenen daar wel op wijzen. Resultaten van samples zijn volgens hem nog niet binnen. Hij verwacht “eind deze week of begin volgende week” het resultaat van de monsters binnen te hebben.

De infectioloog beaamde dat de omicronvariant veel besmettelijker is. Hij riep de samenleving op de boosterprik te gaan halen, omdat bewezen is dat die ernstige ziekte als gevolg van omicron voorkomt. Bovendien beperkt de extra prik de transmissie, wat betekent dat er minder mensen ziek kunnen worden gemaakt.

De lange rijen bij prikpunten zijn niet aan Vreden voorbijgegaan. Hij merkte op dat zodra het virus in Suriname opleeft, er plotseling weer een rush is op de vaccinatie. “Gelukkig is de animo weer hoger. Het is alleen jammer dat de motivatie alleen schijnt toe te nemen bij stijging van besmettingen, maar het is eenmaal zo.”

