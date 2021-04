Oneens met status ‘hoog risico’ witwassen

Vorige maand is het rapport van de commissie Nationale Risicoanalyse (NRA) uitgekomen. Het Project Managementteam (PMT), waarvan de jurist Jennifer van Dijk-Silos de voorzitter is, moest onderzoeken wat wordt gedaan om witwassen en terrorisme financiering tegen te gaan. Het NRA-rapport van ruim vijfhonderd pagina’s bevat informatie die is verzameld vanaf 2015 tot medio 2020. Groepen waarvan wordt geconcludeerd dat die een groot risico zouden vormen reageren verrast.