Onderzoek naar juiste landkaart Suriname bij VN

25/02/2022 00:00

-

Ivan Cairo

Volgens minister Ramdin wordt er altijd actie ondernomen bij het presenteren van een verkeerde kaart van Suriname.

Foto: dWT



PARAMARIBO –

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking laat bij de Verenigde Naties (VN) onderzoeken of bij de volkerenorganisatie de correcte landkaart van Suriname met de juiste landsgrenzen is gedeponeerd. De instructie daarvoor is al gegeven aan de permanente vertegenwoordiger bij de VN, zei de bewindsman donderdag tijdens een persconferentie. Als daar niet de officiele kaart ligt zal Suriname dat corrigeren.

Tijdens het persmoment werd de bewindsman ermee geconfronteerd

dat hij enkele maanden geleden de Nederlandse ambassadeur had

ontboden om te protesteren tegen het gebruik van een onjuiste

landkaart door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij had de

diplomaat dringend gevraagd dat Nederland voortaan de juiste

landkaart zou gebruiken. Ook werden de juiste versie en coordinaten

van de landsgrenzen doorgegeven aan Den Haag. Ondanks het onderhoud

heeft Nederland bij herhaling in officiele persberichten onjuiste

informatie over de grenzen gebruikt.

Ramdin stelde dat na het gesprek met de ambassadeur Nederland

heeft laten weten dat het gebruik maakt van een afbeelding van een

landkaart zoals die door de kaartenkamer van de VN wordt

aangeboden. De minister merkte op dat ook andere landen soms een

verkeerde kaart van Surinamer gebruiken. Zodra de regering dit

weet, wordt actie ondernomen, zegt hij. Dit zorgt ervoor dat

“dossiers” worden opgebouwd waaruit later zal blijken dat

Paramaribo altijd heeft geprotesteerd tegen de onjuiste

weergave.

Tigri

Op de persconferentie kwam ook de kwestie-Tigri aan de orde.

Hoewel niet hoog op de prioriteitenlijst, staat dit grensdispuut

wel op de agenda met Guyana meent de minister. De Surinaamse

grenscommissie heeft informatie uitgewisseld met haar Guyanese

gesprekspartner en in september vorig jaar hierover een rapport

opgemaakt.

Ramdin zegt dat de regering zal laten nagaan of Guyana

daadwerkelijk beheersdaden in het Tigri gebied uitvoert. Tijdens de

persconferentie werd hem gevraagd of de regering ervan op de hoogte

is dat er vermoedelijk mijnbouwactiviteiten plaatsvinden. Het

kabinet had die informatie niet, maar volgens de bewindsman kan dat

makkelijk met drones worden onderzocht.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina