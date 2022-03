Onderzoek naar gebruik natuur materiaal in kunst

20/03/2022 10:04

Audry Wajwakana

Surinaamse en Nederlandse kunstenaars bezig met het uittesten van een natuurmateriaal, waar zij hun inzichten met elkaar delen.

Foto: Cupp



PARAMARIBO –

De natuur biedt een diversiteit aan grondstoffen voor kunstwerken. Veel kunstenaars en crafters halen daarom hun inspiratie uit de natuur. “Suriname is rijk aan natuur materiaal en met het probleem van klimaatverandering is het goed om nu herwaardering aan dit materiaal te geven”, zegt de Surinaamse kunstenares Razia Barsatie.

Het bewustzijn hiervan kan volgens haar en Nederlandse collega

Marjet Zwaans in een breder perspectief worden getrokken. Met het

in 2020 door hen opgerichte Collectief Un Prati a Patu onderzoeken

zij, ondersteund door andere kunstenaars uit de twee landen, vanuit

de eigen cultuur en kennis, het gebruik van natuurmateriaal.

Barsatie en Zwaans dienden precies een jaar geleden een

projectvoorstel in voor de Theodora Niemeijerprijs over het

toepassen van natuur materiaal in kunst. Het werd samen met twee

andere inzendingen uit 111 genomineerd. Het project bevindt zich nu

in een uitwisselingsfase, waarbij de Surinaamse artiesten Meagan

Peneux en Annemarie Daniel naar Nederland zijn gegaan met materiaal

dat zij uit Suriname hebben meegenomen.

Hun collega’s Asil Hatipoglu en Basse Stittgen hebben in

Nederland hun eigen materiaal. Dit viertal zal, samen met Barsatie

en Zwaans, in een kunststudio onderzoek doen met en over het

materiaal. Hatipoglu heeft kombucha, een gefermenteerde, licht

bruisende, gezoete zwarte of groene theedrank meegenomen. Daniel

bracht thee en gomma, Peneux warimbo stengels, een rietsoort voor

vlechtwerk om te bekijken of ze hiervan papier kan maken. Stittgen

heeft interesse om inkt te maken uit lignine, een stof uit de

celwand van planten en bomen, die fungeert als cement tussen de

vezels.

Onderzoek

Barsatie: “We proberen eerst twee kunstenaars bij elkaar te

brengen om als duo te werken, maar uiteindelijk wordt het een

gezamenlijk onderzoek, waar alle inzichten van belang zijn.” In de

voorbereiding van het uitwisselingsproject hebben Barsatie en

Zwaans zowel in Suriname als Nederland diverse plekken aangedaan.

Zwaans: “We hebben een aantal archieven voor materiaal en

tentoonstellingen bezocht en een workshop gevolgd van Ines Queiros,

die veel weet van natuur pigmenten. Tijdens deze workshop hebben we

veel geleerd en experimenten gedaan. Razia en ik hebben een

programma gemaakt dat aansluit bij het materiaal waarmee de

kunstenaars gaan experimenteren en ook om het overleg te verdiepen

en samen te werken.”

Vorig jaar heeft Zwaans bij de Nola Hatterman Art Academy een

tweedaagse kunstworkshop over het gebruik van biologische en lokale

materialen verzorgd. Vanwege het uitwisselingskarakter zullen de

Nederlandse artiesten in november naar Suriname komen om met

dezelfde materialen verder onderzoek te doen. “Omdat het om natuur

materiaal gaat willen we onderzoeken hoe die per land reageren,

gezien de verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid”, legt

Barsatie uit.

De resultaten van beide onderzoeken worden in een publicatie

vastgelegd. Er zal ook een kunstenaarsboek vervaardigd en een

presentatie gehouden worden over het onderzochte natuur materiaal

en de uitkomsten. Voor de uitvoering van dit project heeft het

kunstenaarsduo ondersteuning gehad van stichting Stokroos,

stichting Niemeijer Fonds en de Thami Mnyele Foundation Residency

Award.







