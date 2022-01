Onderwijsminister ontvangt boek ‘Prettig omgaan met jongeren’

11/01/2022 21:04 – (Bewerkt persbericht)

Onderwijsminister Marie Levens (l) en schrijfster Ismene Krishnadath. Foto: CDS

PARAMARIBO – Schrijfster Ismene Krishnadath heeft maandag 690 exemplaren van het boek ‘Prettig omgaan met jongeren’ gedoneerd aan minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De boeken zullen naar verschillende scholen worden gestuurd. ‘Prettig omgaan met jongeren’ is een product uit een module die betrekking heeft op de psychologie van de adolescentie die Krishnadath heeft ontwikkeld voor het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL).

De bewindsvrouw deelt de mening van de auteur dat de aanschaf van Surinaamse boeken voor de bibliotheken en mediatheken van de scholen een speciale post op de begroting van het ministerie behoeft. “De laatste tien tot vijftien jaar heeft de overheid geen boeken gekocht voor scholen. Ik ging v??r de Covid-19-pandemie zelf naar de scholen voor de verkoop”, zegt Krishnadath. Levens wil deze post op de volgende begroting opbrengen.

De auteur pleit verder voor de aanpak van de leescultuur op het voortgezet onderwijs. Er zou volgens haar beleid moeten worden ontwikkeld om de belangstelling voor het lezen bij deze groep te stimuleren. Immers, er is veel werk verzet op het basisniveau, maar bij de oudere kinderen niet. Levens zal dit meenemen in het project over de vernieuwing van het voortgezet onderwijs. Met het onderwijzersveld zal worden nagegaan hoe het beleid eruit zal zien.

Krishnadath doneerde ook drie leesboeken aan de minister zelf. ‘Stekel lust zoete patat’, door haar geschreven is een prentenboek bestemd voor het derde en vierde leerjaar. ‘Wie ben ik? De tekenwedstrijd’ is geschreven door de Nickeriaanse Steffano Irodikromo. Hij beschrijft zijn eigen ervaringen met pesten in het boek. ‘Pippa de wonder kikker’ is van Clarisse Vasseur. De minister is enorm blij met de geste, meldt de Communicatiedienst Suriname.

