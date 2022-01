‘Onderwijs mag niet ten ondergaan door Covid-19’

24/01/2022 10:03 – Arjen Stikvoort

Yuro Dipotaroeno. Foto: CDS

PARAMARIBO – Niet alleen de economie heeft door Covid-19 een forse deuk opgelopen, maar ook in het onderwijs zijn de effecten duidelijk waarneembaar. Zowel op laag als hoog onderwijsniveau kampen leerlingen met een flinke achterstand in hun schoolse ontwikkeling, grotendeels een gevolg van de lockdowns. Zo valt op te maken uit het gesprek van de Ware Tijd met Yuro Dipotaroeno, oud-directeur Algemeen Vormend Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, nu directeur van Vanguard Community College, een instelling voor hoger onderwijs.

Dipotaroeno is blij dat de scholen weer open zijn. De meeste voor slechts de helft van de leerlingen per keer, om zodoende het besmettingsgevaar te verkleinen. Het gevolg hiervan is wel dat kinderen niet elke dag naar school gaan, wat een grote impact op hen heeft. Hij vindt het belangrijk dat de totale samenleving deze gevolgen kent. “Alleen als we met z’n allen nadenken over oplossingen, kunnen we een situatie cre?ren die voor alle betrokkenen werkt.”

De tijd dringt volgens Dipotaroeno. “Het is twee v??r twaalf!” zegt hij. “Covid-19 zal – weliswaar in een mildere vorm – onder ons blijven, maar het onderwijs mag daar niet aan ten onder gaan. We kunnen de draad niet zomaar weer oppakken alsof er niets is gebeurd. Echter, een belangrijke eerste stap is wel dat we ons allemaal bewust moeten zijn van de gevolgen van onze keuzes. Pas als dat bewustzijn er is, kunnen we open en eerlijk met elkaar communiceren over hoe we het beste kunnen handelen in deze moeilijke situatie. Uiteindelijk zullen we het samen moeten doen met als belangrijk gemeenschappelijk doel de ontwikkeling van onze kinderen.”

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina