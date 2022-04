Ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan

07/04/2022 18:00

-

Sharon Singh

Youri Abas maakte van zijn passie zijn beroep en doet goede zaken met Dua Concepts.

Foto: privecollectie



PARAMARIBO –

Youri Abas (40) komt uit een familie waar ondernemen een traditie is. Hoewel het steeds bij hem kriebelde om ‘met de stroom mee te gaan’,

duurde het een tijd voordat hij die stap nam. Drie jaar geleden richtte

hij Dua Concepts op. Een bedrijf dat denim kleding produceert. “In

2019 ben ik gestart in de kamer van mijn zoon op een borduurmachine.

Ik wilde laten zien wat ik allemaal kon en maakte een jeansbroek.”

Denim blijft een van de meest veelzijdige, duurzame materialen

die ooit op de markt is gebracht voor het maken van vooral kleding.

De mogelijkheden zijn eindeloos. En er zijn vele klassiekers van

jeans, die jaar in, jaar uit populair blijven. Toen dit materiaal

er pas was, werden jeans vooral door jongeren omarmd. Maar

tegenwoordig is denim ook geliefd onder ouderen.

Youri Abas was al op jonge leeftijd gek op denim en maakte

uiteindelijk van zijn passie zijn beroep. Op zijn twintigste liep

hij al met ideeen rond om iets ermee te doen. Toch liet hij dat

idee varen toen hij een aanbod kreeg om in het familiebedrijf te

werken. In 2018 kwam daar verandering in en een jaar later maakte

hij zijn eerste jeansbroek in de kamer van zijn zoon. Hij verhuisde

zijn ‘atelier’ vervolgens naar de garage en kocht een industriele

machine.

In de krant las hij over financiele steun die de

Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank bood aan startende ondernemers,

gecoordineerd door het toenmalige ministerie van Handel en

Industrie. Dua Concepts kwam voor de ondersteuning in aanmerking en

kon daardoor meerdere industriele machines kopen. “Dat heeft ons

gebracht naar waar we nu zijn … een onderneming met meer dan

zeventig bedrijven in het klantenbestand”, vertelt hij trots. “Door

die ondersteuning hebben we betaalbare jeansbroeken lokaal kunnen

produceren.”

Covid-19

Een jaar na de oprichting van zijn zaak, diende Covid-19 zich

aan in Suriname. Veel bedrijven wereldwijd hebben door de pandemie

enorme verliezen geleden, zo ook Dua Concepts. “Dat hadden we net

niet nodig, want we hadden toen nog niet zoveel bekendheid.”

Dus drukte hij op de resetknop. “Wanneer je geen kant uit meer

kan, moet je resetten. Het enige dat je in stand zal houden, is

doorzettingsvermogen.” Het bedrijf wilde naam maken met een denim

lijn, maar de crisis zorgde ervoor dat het een andere weg insloeg:

het maken van mondkapjes. “Die waren uniek; voorzien van ons logo,

de stof is denim en ze zijn herbruikbaar.”

Hoewel Abas geen naam wilde maken met mondkapjes, is het wel dit

product dat voor continuiteit heeft gezorgd. “Het heeft ons gered

van de ondergang, anderhalf jaar lang.” De vraag is nu wel

afgenomen, omdat er meer spelers op de markt zijn. Maar Abas maakte

van de nood een deugd en hield het hoofd boven water. “Het is een

moment dat alles op zijn plek valt.”

Naast jeansbroeken, petten en mondkappen, is zijn belangrijkste

activiteit het maken van werkkleding van denim, waar volgens hem

grote behoefte aan is. Daarmee gaat hij een beetje contra de

stroom. In Suriname is high visibility werkkleding de

trend. “Maar jeans als werkkleding geeft een andere look

en het werpt nu al vruchten af.”

Slapeloze nachten

Wie denkt als ondernemer een leven zonder stress te hebben,

heeft het mis, weet Abas uit ervaring. “Tijdens de pandemie heb ik

slapeloze nachten gehad. Ik stresste en de medewerkers weten ervan.

Ik kon op een gegeven moment zelfs geen pen oppakken.”

Maar de ommekeer kwam toen hij zichzelf de vraag stelde voor wie

hij het eigenlijk allemaal doet. “In de eerste plaats doe je het

voor jezelf, jouw familie en medewerkers. Het doet je goed als de

medewerkers tevreden zijn en je ze enige zekerheid kan bieden.

Omdat zoveel mensen op je rekenen, mag je niet opgeven. Als je

doorzet, komt de creativiteit zelf wel naar boven”, verklaart Abas

zijn succesverhaal.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina