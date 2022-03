Ondernemers kunnen met onlinetraining kennis vergroten

02/03/2022 10:03

PARAMARIBO –

“We zien graag dat mensen overgaan van ‘hosselaars’ naar volwaardige serieuze entrepreneurs, die hun bijdrage leveren door het stimuleren van de lokale economie, rekening houdend met de huidige economische en medische uitdagingen. Het grote doel is om zowel starters als doorstarters te leren hun eigen businessplan te maken wat nodig is voor de eigen bedrijfsvoering, maar ook om investeerders en/of bankiers te kunnen overtuigen en kapitaal te kunnen verwerven.”

Henk Redmond van Redmond Consultancy & Management en

stichting Father Mother Figure (FMF) timmert al sinds 2016 aan de

weg als het gaat om coaching, training en matching van mensen vanaf

acht jaar en in het trainen van entrepreneurs en professionals.

“Mijn hart gaat uit naar de jongeren en hun toekomst. Als ze nu de

juiste basis leggen, dan krijgt hun toekomst zoveel maal meer kans

van slagen, wat voor beroep zij ook zullen uitoefenen.”

FMF werkt volgens de driehoeks filosofie met een sterke

interactie tussen kind, ouder en leerkracht om de allerbeste

prestaties te halen uit een kind. Tijdens de vierde Online

Ondernemersschool worden entrepreneurs opgeleid in ‘economische

zelfredzaamheid’. De ‘school’ bestaat uit tien onlinelessen en

nabegeleiding. Een computer met internetaansluiting is

noodzakelijk, “maar mocht iemand niet beschikken daarover dan

bespreken wij een mogelijke oplossing.”

Iedereen met minimaal een MBO-niveau kan de lessen volgen. “Ook

intrapreneurs en hybride ondernemers zijn welkom. Dat zijn mensen

die een baan hebben, maar ook een eigen onderneming willen starten.

Voordat men start, krijgt men goede instructies over de wederzijdse

verwachtingen.”

Niet opgeven

Marciano Pinas, die een taxibedrijf, barbershop en carwash runt,

heeft meegedaan in de klas van 2020. “Ik was al vijftien jaar

ondernemer, maar toen ik deze training zag langskomen dacht ik: ‘ik

kan misschien wat nieuws leren en ik heb veel geleerd’.” Hij kreeg

scholing over marktonderzoek doen en gerichte marketing. Dit waren

zijn zwakke punten. “Door de dingen toe te passen, heb ik groei

kunnen ervaren in mijn bedrijven.”

Pinas wil jonge mensen motiveren te gaan voor hun eigen zaak.

“Heb je een idee, werk het uit. Ga kennis zoeken. Er kunnen twee

dingen gebeuren: je kan slagen of falen. En faal je dan sta je op.

Leer uit de fouten en ga door. Dat is wat een succesvolle

ondernemer maakt, steeds doorgaan en niet opgeven.”

De organisatie is zich ervan bewust dat niet eenieder een eigen

zaak wil opzetten. “Maar de ondernemerschapsvaardigheden die je zal

aanleren, zullen sowieso van belang zijn bij het functioneren in de

samenleving. De kennis en ervaring die je opdoet, is heel nuttig

voor het werkzame en priveleven. Bovendien zijn de grote

ondernemers van vandaag ook heel klein begonnen en sommige zelfs op

veel latere leeftijd.”

