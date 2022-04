‘Omstandigheden niet gunstig, maar niet dreigend’

17/04/2022 12:12

Dc Henk Deel heeft dorpen langs de Lawa en Tapanahoni bezocht en hun pijnpunten aangehoord.

PARAMARIBO –

Hoewel de fysieke omstandigheden van de gemeenschappen langs de Lawa- en Tapanahonirivier niet zo gunstig zijn, is de huidige omstandigheid niet dreigend. Tot die conclusie komt districtscommissaris Henk Deel van Sipaliwini, ressort Tapanahoni, na een werkbezoek deze week.

Door de hoge waterstanden zijn kostgronden behoorlijk aangetast.

Ook zijn enkele nederzettingen nog steeds onder water, waardoor

personen zijn opgevangen in het bestuurscentrum van

Stoelmanseiland, waar de standplaats van de dc is. De burgervader

verwacht een stijging van het water vanwege de regenperiode.

In het persbericht wordt aangegeven dat de gemeenschap uitkijkt

naar hulp van de overheid, maar dat die vrijwel is uitgebleven in

het ressort Tapanahoni. De dc werkt samen met de gemeenschappen

eraan zich weerbaar te kunnen maken tegen de hoge waterstanden, die

een steeds terugkerend verschijnsel zijn.

De koppen zullen met verschillende gemeenten aan de Franse kant

bij elkaar worden gestoken om gezamenlijk te werken aan duurzame

oplossingen voor de gemeenschappen aan beide kanten van de rivier.

In geval van noodsituatie zal met elkaar worden afgestemd om

effectief hulp te verlenen.

Elektriciteit en water

In het dorp Manlobi en omgeving aan de Tapanahoni hebben de

kapiteins tijdens een krutu Deel en minister David

Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) bedankt voor het

herstellen van de stroomgenerator van de dorpen. Echter, ze hebben

gevraagd om de mensen die de machine bedienen te trainen. Ook

willen ze straatverlichting in de verschillende dorpen.

In de krutu in de dorpen Poeketie en Sangamasoesa is om

leidingwater gevraagd voor Poeketie. Momenteel wordt het

elektriciteitsnet, dat loopt van Sangamasoesa tot Kisai, aangelegd.

Echter, de bewoners willen worden betrokken en denken aan

werkgelegenheid tijdens en na de bouw. De mensen vroegen ook om

aandacht voor het steeds uitblijven van de betalingen door Sociale

Zaken. In sommige gevallen is er een achterstand van drie jaar.

De dorpelingen van Manlobi en omgeving en Poeketie zijn niet te

spreken over de sluiting van de scholen in het ressort en menen dat

er heel weinig wordt geinvesteerd in onderwijs in het gebied. De

bewoners hebben het op prijs gesteld dat zij in de gelegenheid zijn

geweest om hun pijnpunten aan te kaarten en kijken uit naar de

aanpak.

Stoelmanseiland

Deel, die amper dertien maanden in functie is, heeft de

gemeenschappen voorgehouden dat de regering nog steeds bezig is met

de uitvoering van het Herstelplan. Hoewel hij toegeeft dat zaken

niet zo snel zijn verlopen als gepland, is de regering volgens de

dc nog altijd op schema. Hij maakte kenbaar dat het duidelijk was

dat voor het eerste jaar vrijwel niets zou kunnen worden

gerealiseerd.

Met de mensen in zijn ressort was afgesproken dat er prioriteit

zou worden gegeven aan het bestuurscentrum Stoelmanseiland. Nu het

volledig is schoongemaakt, werkt de burgervader aan het

operationeel maken ervan. Verder wordt het opzetten van een Bureau

voor Burgerzaken (BvB) voorbereid en wordt eraan gewerkt om een

kantoor van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting op

Stoelmanseiland te krijgen. De plek moet op termijn een

sportcentrum krijgen, er zullen aanmeersteigers worden aangelegd,

terwijl het vliegveld en de drinkwatervoorziening zullen worden

aangepakt.







