Omicron ta baha e inmunidad di e vacuna den 30% pero por evita gravedad, hospitalizacion y morto

ORANJESTAD (AAN) – Por parti di Departamento di Salud (DVG), docter Wilmer Salazar a hiba palabra den conferencia di prensa di gobierno,

y el a elabora tocante e caracteristicanan di e variante nobo di Covid-19, Omicron; kico e ta representa pa mundo y pa Aruba su poblacion, y con e situacion ta birando.

Docter Salazar a cuminza bisando cu mester tin na cuenta cu aworaki e ta basa solamente riba evidencia y speculacion pasobra no tin datonan, suficientemente halto, pa por determina ningun caminda, riba e tipo di variante aki cu yama Omicron.

Salazar a comenta cu den un luna, ora a wordo raporta for di Sudafrica na Organizacion Mundial di Salud, cu tin un variante nobo yama Omicron, cu tabata creando un situacion den dicho pais y cu un luna despues den paisnan banda di Europa a wordo raporta tambe casonan di e variante aki y aworaki, un luna despues y un tiki mas, tin mas of menos 89 pais cu a wordo raporta cu tin Omicron, sea door di hendenan cu a biaha of bishita e paisnan di Africa cu tin e variante aki, of cu ya caba nan ta raportando esaki como un transmisor den e comunidad.

KICO TA LO RELEVANTE DI OMICRON?

Docter Salazar a splica cu Omicron ta un Covid cu su mutacion a bira asina tanto, cu den e virus mes tabata contene 50 mutacion. Y den e 50 mutacion aki 30 a sosode den “spike”. “Spike semper nos a bisa cu ta e punto principal di infeccion; si no tin spike of e ta deforma, e no por causa infeccion y no por evadi e respondi inmunologico. Pues e tipo di infeccion aki a incidi mas tanto den spike, den 30 biaha a perde materia genetico, a gana material genetico, a reformula su structura viral y ta haci cu e virus ta mas infeccioso, inclusive mas cu Delta”, docter Salazar a indica.

El a sigui splica cu ademas di esey, e parti di e mutacion ey; e tipo di cambio di spike a faborece cu e respondi inmunologico, sea inmunidad natural of door di e vacuna, por evadi mas facilmente pa e virus aki, loke ta crea un situacion di contagio cada dia mas grandi.

“Sinembargo, e parti di gravedad, patogenicidad, y virulencia, no ta cuadra cu e mutacion aki. E rapportnan cu a wordo publica door di paisnan y institucionnan di investigacion ta bisa cu si ta altamente contagioso y cu por evadi e respondi inmunologico, pero e gravedad no ta asina halto manera Delta of algun otro tipo di variante. E ta comporta actualmente como sintomanan leve, y cu menos chens di hospitalizacion, compara cu Delta”, Docter Salazar a señala.

Te aworaki, Salazar a menciona, ta rapportnan preliminar tin y mester observa datonan mas fidedigno pa por bisa: “esey ta e punto cu tin cu Omicron”.

Di otro banda e sintomanan cu ta wordo raporta ta manera un griep comun: dolor di cabes, nanishi ta basha, un tiki tosamento seco, dolor di garganta y esey por dura entre siete pa 12 dia. E sintomanan por presenta dos of tres dia despues cu e persona a contagia.

“Asina ta cu e comportacion di e tipo di virus aki, ta wordo premira como leve. Pero mester observa e desaroyo durante e tempo aki cu ta bay ta critico” docter Salazar a señala.

Encuanto e vacuna, teniendo cuenta cu tin un mutacion den su spike cu por evadi e respondi immune, nan ta premirando cu raportnan di laboratorio, ta mustra cu e casonan di hende vacuna Omicron por evadi e respondi inmunologico pa evita un infeccion di 30%. Kiermen, el a baha drasticamente; sinembargo, pa casonan grave e por proteha pa un 70%. “Por supuesto pa e Delta, pa un infeccion grave, e vacuna ta proteha nos pa un 95% , pero esaki a baha na un 70%”, docter Salazar a splica y a agrega cu esaki ta nifica cu un persona cu ta haya vacuna por haya infeccion pa Omicron pero e gravedad, hospitalizacion y morto ta baha te un 70%, y esey ta nifica cu e vacuna cu e otro medidanan di proteccion lo por garantiza cu un persona cu tin algun problema di salud lo por scapa di un infeccion grave, hospitalizacion y hasta di morto.