Olieprijs kan naar US$ 130 door crisis Rusland-Ukraine

PARAMARIBO –

De olieprijs kan oplopen tot 130 US dollar per vat als gevolg van de Russische invasie van Ukraine. Deze voorspelling deed Jarand Rystad,CEO van Rystad Energy, donderdag. Het Noorse Rystad is een van de voornaamste analysebureaus in de oliesector. De mening van Rystad is dat de ernst van de situatie niet mag worden onderschat. Hoewel hij gelooft dat een grootschalig militair conflict tussen Rusland en het Westen onwaarschijnlijk is, zei Rystad dat een diepe economische oorlog bijna onvermijdelijk is.

De CEO merkte op dat Rusland zo’n oorlog niet kan winnen. Hij

benadrukte echter dat het een belangrijk wapen heeft: olie- en

gasexport. Rystad: “De vraag naar olie en gas in het Westen neemt

alleen maar toe en er zal zich waarschijnlijk een wereldwijde

energiecrisis voordoen. Reeds gespannen markten worden verder

uitgerekt omdat aanzienlijke olie- en gasvolumes nu in gevaar

komen.”

Lange termijn

Hij voegde eraan toe: “De escalatie brengt onmiddellijk in

gevaar het transport van tot 1 miljoen vaten per dag aan ruwe olie

die door Ukraine en de Zwarte Zee worden getransporteerd, maar de

verstoringen op de lange termijn kunnen veel groter zijn.”

Rystad zei dat uit de simulaties van Rystad Energy blijkt dat

de olieprijs zou kunnen stijgen tot ongeveer 130 US dollar per vat,

waarbij consumenten de druk bij de benzinepomp en hun

energierekening voelen. “De realiteit is dat er in Europa en

daarbuiten aanzienlijk hogere prijzen in het verschiet liggen”,

verklaarde hij.

Verder zei Rystad dat een volledige stopzetting van de gasexport

uit Rusland hoogst onwaarschijnlijk is, maar dat gas via Ukraine –

dat 8 procent van de Europese bevoorrading vertegenwoordigt – een

groot risico loopt. Hij merkte op dat Russisch gas goed is voor

meer dan 30 procent van de Europese vraag, en dat andere potentiele

leveringsbronnen onvoldoende zijn voorbereid om de kloof te

overbruggen. Aan de andere kant levert de Russische gasexport het

Kremlin elke dag meer dan 300 miljoen US dollar op – inkomsten die

het zich niet kan veroorloven te verliezen.







