Olie-inkomsten basis voor strategie groene energie

05/03/2022 00:00

-

Ivan Cairo

Premier Mia Mottley van Barbados en president Chan Santokhi.

Foto: Kabinet van de president



PARAMARIBO –

Suriname zal de inkomsten uit de productie van aardolie en gas gebruiken als basis om zijn groene energiestrategie uit te voeren en te financieren. “We zijn een van de landen met enorme olie- en gasontdekkingen en hebben een strategie. Die is vrij duidelijk: de olie en het gas moeten op milieuvriendelijke manier worden geexploiteerd. De moderne technologie daarvoor is beschikbaar. Dat is een kant. De andere kant is dat je op basis van de inkomsten uit olie en gas de groene energiestrategie moet initieren.” Dit zei president Chandrikapersad Santokhi tijdens een persconferentie bij de afsluiting van de 33ste tussentijdse vergadering van Caricom-regeringsleiders in Belize.

Hij reageerde op vragen hoe het te rijmen valt dat landen in de

regio nu meer aardolie willen aanboren en produceren, terwijl aan

de andere kant wordt geklaagd over de gevolgen van

klimaatverandering. Die komt onder meer vanwege de uitstoot van

broeikasgassen als gevolg van het gebruik van fossiele

brandstoffen. Santokhi voerde aan dat Suriname al begonnen is met

het uitvoeren van zonne-energieprojecten en dat het land ook over

hydro-energie beschikt.

Hij gaf verder aan dat momenteel een studie gaande is over

windenergie. “Het is een strategie die hand in hand moet gaan om

gebruik te maken van de beschikbare fossiele energie, zodat onze

mensen, onze natie, onze regio er op zo een manier van kunnen

profiteren dat het milieu niet aantast.”

Suriname is een van de drie landen in de wereld met een

koolstofnegatieve status. Dit geeft volgens hem aan dat het

functioneert als een carbon sink nation voor de hele wereld, omdat

het duurzaam bosbeheer voert. “We profiteren echter niet van dat

bos als koolstofnegatieve natie”, zei het staatshoofd.

Daar moet verandering in komen. Daarom worden nu in

Caricom-verband ook met internationale instellingen gesprekken

gevoerd die ertoe moeten leiden dat bosrijke landen als Belize,

Guyana en Suriname profiteren van deze natuurlijke hulpbron door

middel van een koolstofkredietstrategie. “Dat is wat we hebben als

integrale strategie op basis van onze olie en gas en ook om de

groene energie in ons land op gang te brengen.”

Perfecte storm

Premier Mia Mottley van Barbados merkte hierover op dat in de

regio een sterk voorlichtingsprogramma moet komen. “Net-zero

betekent niet nul fossiele brandstof. Helaas, omdat we die

uitdrukkingen gebruiken hebben mensen die uitleg wel aangenomen.”

Deskundigen hebben volgens haar uitgerekend dat rond 2050 zeker 20

procent van de energie in de wereld uit fossiele brandstoffen zal

komen. “Tegen die achtergrond zeggen landen als Guyana en andere

buiten deze regio dat, willen we onze ontwikkeling tot nul fossiele

brandstof kunnen financieren, je ons niet kunt vragen de realiteit

van onze fossiele brandstof te negeren.”

Daarom moet volgens Mottley de wereld “een complexe en

genuanceerde discussie” voeren over hoe alle landen kunnen

profiteren in de context van de beperking van de hoeveelheid

fossiele brandstof die er wordt geproduceerd. “Maar als je zegt

‘geen nieuwe fossiele brandstof uit een van deze nieuwe landen’,

dan wil je alleen maar de oude wereldorde in stand houden, wat in

feite op geen enkele manier ontwikkelingslanden helpt om net-zero

te bereiken en hun rol daarbij te vervullen. En als je daar de

afwezigheid van een ontwikkelingspact aan toevoegt en je voegt daar

de kosten van Covid-19 aan toe en ook de klimaatcrisis, dan heb je

bijna een echte perfecte storm. Er zijn dingen die een volwassen

complexe discussie vereisen, omdat de problemen complex zijn en dit

is er een van”, besloot ze.







