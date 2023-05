Ola Tropical lo ta cruzando costa di Venezuela bay pabao

The content originally appeared on: Diario

Tin un Disturbio cu ya a forma pariba di Florida

ORANJESTAD (AAN): Temporada di Horcan lo cuminza oficialmente te Diahuebs otro siman, 1 di Juni 2023. Pero ya caba ta parce cu e fenomeno di El Niño tey pa cuminza lanta stof di awor caba.

Ademas di esey, un Ola Tropical cu tabata Diabierna pazuid di Trinidad & Tobago, lo ta cruzando parti nort di Venezuela y depende di biento y rumbo, lo por yega riba estado Falcon pa Diasabra atardi pa Diadomingo.

DISTURBIO #1: E disturbio cu a forma pariba di Cape Canaveral riba lama na Florida, ta uno cu yen di awacero desorganiza cu lamper y strena. E ta asocia cu un area di presion abao no-tropical. Pesey mes segun National Hurricane Center, e sistema aki lo no bay bira un ciclon subtropical of uno tropical, como cu e lo bay keda frontal y sigui move direccion panort y subi tera sea na South Carolina of North Carolina riba Diasabra of Diadomingo.

Toch e sistema ta creando biento fuerte cu ta bin cu olanan fuerte cu ta trek hende pa lama (‘rip currents’) a lo largo di costa di Florida bay nort te na Virginia. Lama lo ta bruto e dianan aki for di Florida, South Carolina, North Carolina, y Virginia.

OLA TROPICAL: Mientras tanto e Ola Tropical cu a cubri gran parti di Guyana, awor a sigui cruza pasa pazuid di Trinidad & Tobago y ta drentando area di e costa mas panort di Venezuela.

E ta moviendo direccion west cu 27 km/h te cu 37 km/h. Ya caba Proteccion Civil di estado Falcon ta preparando pa e Ola Tropical aki cu lo cruza e zona aki pazuid di Aruba sea entre Diasabra y Diadomingo.