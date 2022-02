Off night voor Leter in verlies Dixie State

27/02/2022 03:56

Dancell Leter had zaterdagavond een mindere game.

Foto: Dixie State/Stan Plewe



PARAMARIBO –

Dixie State University heeft haar laatste thuiswedstrijd van het reguliere seizoen met 65-73 verloren van Seattle University. De Surinaamse basketballer Dancell Leter had een mindere avond en eindigde met zeven punten en zeven rebounds.

In de Burns Arena in Saint George miste Leter vijf van de zes

veldbaskets en drie van de vier three-pointers. Hij benutte wel

twee van de drie vrije worpen en had verder twee steals en een

assist. De forward had een turnover en maakte twee fouten in 27

minuten.

Voor Dixie State was het de tweede nederlaag op rij. In het

reguliere seizoen resten nog de uitwedstrijden tegen Abilene

Christian University (3 maart in Abilene, Texas) en Grand Canyon

University (5 maart in GCU Arena in Phoenix, Arizona).

Op 1 januari was met 50-64 verloren van Abilene Christian

ondanks een team-high vijftien punten, drie rebounds en een assist

van Leter. Grand Canyon was op 12 februari met 61-60 verslagen

dankzij vijftien punten en vier rebounds van de Surinamer.

Dixie State viel door het verlies van zaterdag terug naar een

winst-/verliesstaat van 13-16, inclusief 6-10 in de Western

Athletic Conference (WAC). In de conference bezet het team de

negende plek. New Mexico State University (12-3) voert de ranking

aan, gevolgd door Seattle University (13-4), SFA (12-4) en Sam

Houston (12-5).







