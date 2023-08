Obispo a emiti advertencia serio riba asunto di supuesto aparicionnan di La Birgen na Modanza

The content originally appeared on: Diario

Ta bolbe ripiti e mesun observacion di pasado

ORANJESTAD (AAN): Obispado di Willemstad riba Diaranson mainta a emiti un advertencia na tur Catolico pa nan ta vigilante y evita di cay den trampanan pa cu asunto di algo cu ta pasando na Aruba.

Un boletin oficial emiti pa Obispo di Willemstad, ta indica cu nan kier haci uzo di e oportunidad aki na un manera misericordioso y prudente, pa dirigi e comunicado aki na tur fiel p’asina evita tur confusion rond di e caso di supuesto aparicionnan di La Birgen Maria, na Señora Valerie.

Den pasado Obispado ya a expresa e posicion di Iglesia rond di e caso di Señora Valerie. Den e tempo ey, Iglesia a indica cu no por papia di aparicion ni tampoco manifestacionnan sobre natural.

Iglesia a urgi tur fiel cu tabata bishita Koyari (e tempo aya) pa por regresa back nan parokia y mantene nan mes fiel na e enseñansa di Iglesia y un bida di Oracion, y celebracion di sacramentonan bou di guia di nan pastoor.

Apesar di esaki Obispado a tuma nota cu no ta tur fiel a duna oido na e instruccionnan di Obispo Luis A. Secco, y awor e situacion a bira aun mas delicado. E situacion manera e ta awor ta uno completamente priva y rond di Señora Valerie. Pa e motibo aki, Obispado ta bolbe enfatisa cu Iglesia no ta para tras di ningun di e suceso nan di ultimo tempo y ta bolbe trece dilanti cu den bista di Iglesia no tin ningun aparicion y of manifestation sobre natural.

E tereno na Koyari ta di un famia cual a tuma posesion back di loke ta pertenece na nan. Pues esaki y loke tin riba e tereno no ta di Obispado.

Obispado di Willemstad ta confia cu pa medio di e comunicado aki a trece un biaha mas claridad riba e posicion di Iglesia Catolico y alavez yuda fielnan catolico pa mantene nan mes firme riba e caminda di Cristo den Iglesia, pa medio di nan comunion cu Obispo, su cleronan y tur nos rumannan den fe.