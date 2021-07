Hoewel in eigen land de kritiek niet mals was op de organisatie en het verloop van de verkiezingen van 25 mei vorig jaar, heeft Gonzalo Koncke Suriname gecomplimenteerd voor de wijze waarop de stembusgang is georganiseerd en verlopren. Koncke, voorzitter van de electorale missie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) presenteerde vrijdag het rapport.