NY Post ta publica supuesto informacion nobo relaciona cu desaparicion di Natalee Holloway

The content originally appeared on: Diario

​

Email cu Joran lo a manda algun dia despues di e desaparicion…

ORANJESTAD (AAN): Riba diadomingo, New York Post a haci un publicacion cu a hala atencion y e biaha aki refiriendo na Joran van der Sloot den loke nan ta bisa ta un informacion nobo den e caso di desaparicion di Natalee Holloway.

Manera tur hende sa, Joran van der Sloot, kende e tempo aya, na 2005, tabata tin 17 aña, a bira e principal sospechoso den e desaparicion di e hoben mericano di 18 aña, Natalee Holloway cu a bin Aruba durante su vakantie di ‘spring break’.

Diadomingo, New York Post a publica cu e sospechoso principal den e caso sin resolve di e desaparicion di Natalee Holloway, y su tata a huur un boto y “took care of the things” (nan a encarga di tur cos), esaki segun un email recientemente obteni cu a wordo manda dos dia despues di e desaparicion di e teenager.

Segun NY Post, algun dia despues di e desaparicion di e mucha muher di Alabama, Van der Sloot a manda un email pa un homber cu nan a identifica como ‘David G’ indicando: “Mi tata a busca un boto dos dia despues” (My dad got a boat two days later).

Esaki ta e ‘breaking news’ cu New York Post a publica diadomingo relaciona cu e caso aki. Lo keda pendiente di mas informacion nobo cu lo por wordo emiti den e dianan aki pa confirma of descarta e informacion akiriba menciona.