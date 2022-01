Nurmohamed dreigt stakers met ‘no work no pay’

04/01/2022 00:00 – Wilfred Leeuwin

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken. Foto: Archief / CDS

PARAMARIBO – Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) dreigt medewerkers die meedoen aan een actiemodel van de personeelsbond, dat zij niet uitbetaald zullen worden voor de tijden waarop niet gewerkt is . In persoonlijk gerichte brieven, die zijn getekend door de onderdirecteur Administratieve diensten, wordt gesteld dat betalen van loon voor de stakingsperiode een verantwoordelijkheid is van de bond waarvan zij de actie ondersteunen.

Deze aangekondigde maatregel wordt gerechtvaardigd met artikel 28 van de personeelswet. Maar de Werknemersorganisatie Openbare Werken (WOOW) gaat hiermee niet akkoord en houdt dinsdag een ‘spoedpersconferentie’. Daar zal uit de doeken worden gedaan wat zich afspeelt op het ministerie. De werknemers voeren al vanaf april vorig jaar een actiemodel uit waarbij tot 11:00 uur wordt gewerkt. “Er is heel wat mis”, zegt bondsvoorzitter Michael Sallons. “We hebben de minister al vanaf zijn aantreden tal van brieven geschreven en vragen naar een streefdatum waarop zaken opgelost kunnen zijn, maar er gebeurt helemaal niets.”

Het herwaarderen van alle functies op OW een van de eisen van de bond. “Sinds de invoering van het Fiso (Functie Informatie Systeem van de Overheid,…red.) is er heel wat veranderd en gelden er andere eisen. Er moet een herwaardering komen”, zegt Sallons. Ook blijken naar zijn zeggen veel technische voorzieningen niet in orde en laat de verlichting van het hoofdkantoor aan de Jaggernath Lachmonstraat te wensen over. “Je kan als je bijvoorbeeld naar het toilet gaat je vingers zelf niet zien, zo donker is het.” Volgens de vakbondsleider is er ook een gebrek aan veiligheidsatributen.

Nurmohamed zou Sallons vaker gebben gevraagd het actiemodel op te schorten. Hierop zou de vakbondsman steeds er op hebben gewezen dat van de gestelde eisen vrijwel niets is uitgevoerd, wat dan weer wordt ontkend door de minister. “Wij stellen geen datum vast waarop zaken in orde moeten zijn maar laten het aan de minister over ons een streefdatum te geven, omdat voor sommige zaken hij afhankelijk is van andere ministeries”, zegt Sallons.

Het actiemodel om vanaf 11:00 in beraad te gaan wordt uitgevoerd door een paar honderd medewerkers in verschillende districten waar het ministerie een afdeling heeft. Sallons zou vaker van de minister hebben gehoord dat er geen geld is. Hij vraagt zich af hoe er dan wel geld is om mensen buiten het ministerie te betalen die tal van bloemenpotten en planten moeten leveren en verzorgen op het hoofdkantoor. “Ik zal op de persconferentie in details ingaan op zaken. We zijn het nu wel zat”, zegt Sallons.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina