Nuebe aña di prison exigi pa yiu di Polis cu a viola mucha muher menor di edad 70 biaha

The content originally appeared on: Diario

E ta padrino di e mucha — ORANJESTAD (AAN): E homber G. di 23 aña di edad, riba Diamars mainta a scucha Fiscal exigi 9 aña di prison. Por a mira cu G. a baha cabez y cuminsa yora.

Fiscal ta haya G. culpable di a viola su mesun iha durante 4 aña. Den sala di Corte tabata presente e mama y e tata di e victima. Ta asina cu e tata a bisa G. pa e mata su curpa. El a reclama su ex-señora formal y e ex-señora tambe a reclama. Na dado momento ta un miembro di Cuerpo Especial CEA a intermedia y pusha e homber pafor di Sala di Corte. Cos no a caba eynan. Mester a pidi asistencia di Polis pasobra e homber a bay warda e ex-señora den parkinglot pa regla cuenta.

Viola mucha na su encargo: E acusacion cu Fiscal a presenta den Corte contra G. tabata cu entre 1 Januari 2015 y Juni 2020, a viola e mucha muher S. Fiscal, despues di tratamento di caso a cambia e fecha pa 1 Januari 2015 y Juni 2019.

E mama di e victima tabata confia S. cerca e famia di G. y hasta a laga G. bira padrino di S. Despues S. mes a bay haci denuncia contra G. na Polis.

Sospechoso a admiti: E homber G. a admiti di a forza e mucha S. di tene relacion sexual. G. a bisa cu diferente biaha pa siman e tabata abusa e mucha. G. a bisa e tabata mira pornografia cu S. mientras cu e tabata abusa di dje.

Mucha mes a bisa polis: Hues a mustra cu segun relato di Polis, tabata riba un Dialuna 20 Juni 2021 Polis a bay un asunto coremento pa loco cu un vehiculo ATV (‘quadracer’) na Caravel. Aki a haya 3 mucha eynan. Polis a bisa nan pa bay busca nan mayornan pa bin back mientras cu e quadracer ta keda eynan.

Polis a papia cu e mayornan y mustra nan, cu no por laga e muchanan core cu quadracer nan so di e forma aki. Na final a laga e mayornan bay cu e quadracers.

Despues un rato, un mucha muher a haya e curashi, y a cana bin cerca Polis y a bisa nan cu un homber a mishi cu su parti intimo y cu su mama sa pero no su tata.

Polis a tuma esaki mesora na serio! Polis a bay na e cas pa papia cu e mama. E mama a bisa Polis cu e mucha S. tabata bay na un cas di un conoci. Na Juni 2019 el a mira cu e mucha S. (di 11 aña) su comportacion a cambia y no kier bay mas na e cas. E tabata sconde den cashi pa evita di bay e cas. E mama haya esaki straño y a puntra pa kico e no kier bay mas pa hunga cu e otro muchanan.

Riba e anochi di 23 pa 24 Juni 2020, S. a conta su mama cu G. a abusa di dje pero no a bisa mucho cos. Ta asina cu G. ta yiu di un agente di Polis y ta biba na e cas unda ta wak pa S. mientras cu e mama ta traha.

Promer e mama no kier a haci denuncia: E mama no kier a duna keho pasobra G. ta yiu di un Polis. Polis a bis’e cu si e no duna keho, Polis lo bay cerca instancia cu lo bay haci keho. E mama a bay pensa y 23 Juni 2021 el a bay haci denuncia.

E mama a bisa Polis cu tempo e mucha S. tabatin 5 aña, nan a divorcia y S. a cuminsa actua straño. Na Juni 2020, S. a bisa e mama cu el a worde abusa y e mama a keda pensa.

E mucha a splica e mama con G. tabata abusa di dje pero na dado momento no kier bisa mas y a bisa su mama sorry pasobra e no kier kibra e famia. E mama a bisa cu S. a lanta na e cas di G. y G. ta un bon amigo di e ruman homber di S. Berdad S. tabata keda drumi na e cas den weekend. E mama promer no kier a conta nada pero por a mira cu e mucha S. mes a haya curashi y probechando cu Polis ta den su bario, el a acerca Polis y haci denuncia.

Mama di S. a bay conta e partner di G. y a bisa cu e no ta laga S. bay mas cerca nan. E mama tabatin miedo cu door di esaki e lo por perde su yiu door di procedura cu a hiba pa divorcio y haya autoridad di e mucha.

Mucha abusa for tempo tin 4 ~ 5 aña: E mucha S. a bisa Polis cu tempo cu e tabatin 4 pa 5 aña, e homber G. a cuminza abusa di dje. Esaki a sigui te ora cu el a cumpli 9 of 10 aña.

El a splica con G. tabata abusa di dje hopi biaha. E mucha a bisa cu hopi biaha el a bisa G. pa stop pero G. ta sigui toch. El a bisa cu G. ta stop ora su partner yega of ora ta momento di come. E mucha tambe a bisa cu G. tabata usa aparatonan pa abusa di dje. El a bisa cu un biaha G. a bis’e pa no bisa Polis sino e lo bay sera.

Sospechoso abusa 70 biaha: E sospechoso G. a admiti cu den su camber el a abusa 50 pa 70 biaha di e mucha S. E tabata laga S. mira pornografia for di su Smartphone mientras cu e tabata abusa di dje. G. ta declara cu ultimo biaha cu el a mishi cu S. tabata na 2018 pa 2019. El a bisa cu el a cuminsa tempo cu S. tabatin 6-7 aña.

Hues a remarca cu no tin raport di Docter. E mama a bisa cu e tempo ey e Docter tabata malo y e “Docter mester a autoriza un otro Docter” pero ainda esey no a keda cla.

Mucha a keda afecta: Ta asina cu psychiater di mucha a bisa cu S. ta bao di tratamento. E mucha a cambia di comportacion y hasta kier a mata curpa. Psychiater ta haya cu e mucha S. ta hopi depresivo y tin pensamentonan di morto. Esaki ta resultado di e abuso di e padrino.

Sospechoso menaza cu morto: Hues a mustra cu riba un Diasabra 23 Juli 2021 a detene G. Ta poni cu na Prison di KIA, G. como detenido a haya menaza serio di morto. Relaciona cu esey 25 Augustus 2021 a mand’e warda di Polis Santa Cruz. Eynan tambe el a haya menaza. Despues a mand’e 14 October 2021 Bonaire. Recien el a worde treci Aruba pa e caso aki.

Relato di Reclassering: Reclassering den su raport ta mustra hopi preocupa cu e abuso a sosode asina hopi biaha y G. no a stop.

Ta ora cu S. a papia y e mama a stop di laga S. bay na e cas, e abusonan a stop. G. ta un adicto na sex. E chens pa esaki bolbe pasa ta halto y ta conseha tratamento.

Opinion di Psicologo: Psicologo no ta haya cu G. tin problema mental. E tin suficiente capacidad pa reconoce kico ta bon y malo. E ta ecocentrico y no ta mira e seriedad. E tabata usa marihuana y door di esey no tabata bao completo control. Pa añanan esaki a sosode y no a busca ayudo.

Psicologo ta haya cu G. ta completo responsabel pa su actonan. El a mustra cu si G. no haya ayudo professional e riesgo tey cu lo bolbe haci algo asina cu muchanan menor di edad. Mester di guia intensivo di Reclassering. Psicologo ta bisa cu G. tabata victima tempo e tabata chikito.

Demanda di famia: E mama di S. ta haci demanda emocional di 10 mil Florin. E tata ta demanda daño material di 15 mil Florin pa paga tratamento di S. pa den futuro.

Fiscal: Fiscal a bisa cu un biaha mas tin un caso hopi tristo y hororoso den un periodo hopi largo. E caso aki ta haci un impacto hopi grandi den comunidad y famia di e victima. Fiscal a exigi 9 aña di prison.

Por a mira cu G. a baha cabez y cuminsa yora. Pa loke ta e demanda di daño, Fiscal ta haya cu e mayornan no a presenta pruebanan. E ta kere cu por aproba 5 mil Florin y e resto lo declara no admisibel. Esaki ta haci posibel cu e victima por cuminsa caso civil.

Huez a sera tratamento di e caso y dia 18 Februari 2022 lo tin sentencia.