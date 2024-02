Nuebe aña di prison exigi pa trio envolvi den tiramento

The content originally appeared on: Diario

Fiscal ta haya nan complice di intento di asesinato



Tironan for di rotonde te banda Santana di Misa di Noord

El a finalisa den accident na palo di luz di Imelda Hof

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta den Corte di Husticia practicamente henter mainta a dedica na tratamento di e caso di tiramento banda di misa Santa Anna na Noord te dilanti Kinderhuis Imelda Hof. For di September 2023 a cuminsa cu tratamento di e caso pero a pospone esaki pa sigui na November 2023. Na November 2023, riba señalamento di abogadonan, Hues a haya ta mihor pospone e caso pa mas investigacion y a palabra pa tratamento sigui Diabierna mainta.

Acusacionnan: Den sala di Corte por a mira famianan di e tres sospechosonan homber. E sospechosonan ta e Colombiano E.C.A. di 25 aña biba na Aruba, D.S.H. di 19 aña, y E.O. di 20 aña. Fiscal ta acusa e trio di intento di asesinato y tambe di tabatin arma di candela riba 5 Februari 2023.

Los 10 tiro riba auto: Fiscal ta acusa nan di a purba mata e hombernan d.C., G., y M., kendenan tabata den un auto compacto marca MG, modelo MG3. Ta asina cu e victimanan d.C. y G. a resulta herida di tironan. Investigacion a mustra cu tabatin 8 impacto di bala riba e auto na banda y 2 tiro den e windshield dilanti.

Ta asina cu banda di misa Santa Anna tabatin un accidente caminda tambe tabatin tiramento. Investigacion a mustra cu e auto compacto Mazda3, cu stuurwiel banda drechi, no tabatin ningun impacto di bala mientras cu e auto MG si. Dos ocupante di e MG3 a sufri herida di bala mientras cu di e Mazda3, E.O. y E.C.A. a resulta herida door di e impacto di accidente caminda e MG a bay contra nan y e auto a sigui bay dal contra un palo di luz. Durante tratamento di e caso na November 2023, Hues a remarca cu tin rapport di Instituto Forense di Hulanda (NFI) cu ta mustra cu a haya muestra di polvora riba man di e victima M. y e sospechosonan E.C.A. y E.O., pero Polis no a interoga M. y no ta mustra M. como sospechoso.

Hues tambe a bisa cu investigacion ta mustra cu dos arma di candela a worde usa pa tira. Hues ta haya cu mester determina si tin un otro cu a tira. El a mustra tambe cu un ocupante di e Mazda L. a worde interoga pero no a haci investigacion.

Tur esakinan a pone cu a pospone e caso pa caba cu e investigacion y ayera a sigui cu tratamento di e caso, caminda un otro Hues a trata e caso completamente di nobo.

Acusado cu tabata den coma no ta corda nada: Hues a cuminsa cu E.O., kende tabata den coma pa 16 dia den hospital. El a bisa Hues cu su memoria no ta mucho bon. E no ta corda kico a pasa dia 5 Februari 2023. El a bisa cu no ta berdad cu e tabatin un arma. Hues a puntra D.S.H. y el a bisa cu e no ta corda mucho bon.

El a bisa cu e tabata den e auto pero no sa kende a tira. El a bisa cu el a tende un tiro. Despues di e accidente, el a sali for di auto y core bay na pia.

Acusado a bisa cu el a tira: E acusado E.C.A. a bisa Hues cu e promer dos declaracionnan el a duna na hospital, el a gaña pasobra e tabata spanta. Despues cu el a papia cu su abogado, el a dicidi di bisa e berdad. El a bisa cu M. constantemente tabata busca problema y menaza nan. E problema a escala na 2022 y na 2023 caminda e grupo di M. a saca cuchiu pa nan na fakkel. Constantemente M. cu su grupo ta busca E.C.A. y otronan problema. El a bisa cu e conoce M. bon cu ta peligroso. E tabata sinti su bida na peliger, el a busca un arma. E dia di tiramento el a sali cu algun amigo. Nan a sali hunto bay Lekker Bar & Restaurant y despues Olde Molen.

Na Olde Molen nan a topa M. cu a bati boca cu nan. Nan a bay den seccion VIP. Pa mas o menos 6’or di mainta nan a sali. Segun E.C.A., el a bay huma marihuana cu un amigo. Despues nan a bay den e Mazda3 cu e tin, caminda M.S.D. tabata stuur. Nan a pasa banda di Lekker y tabatin un auto ta blo brake nan dilanti, estilo “brake check”. Na e rotonde di Noord cerca di Misa, bayendo na man drechi un di esnan den e Mazda3 a bisa E.C.A. cu M. ta den e auto dilanti. E ora ey E.C.A. a saca arma y los algun tiro. Despues M. a dal auto contra nan y e auto a bay dal contra un palo di luz. Door di esey, E.C.A. a resulta herida y E.O. a bay den coma. Segun E.C.A., nan a sali perhudica mientras cu M. y su grupo no.

Investigacion di Polis: Hues a bisa cu Polis den su relato ta bisa cu tabatin un accidente net na rand di cura di Santana di Noord, y cura di Kinderhuis Imelda Hof. Dos auto tabata envolvi. E auto di E.C.A., e Mazda3 right drive, a dal contra muraya y un palo di luz a cay riba e auto. Segun E.C.A., el a perde conocemento. El a bisa cu un tal L. cu tabata cu nan den auto a pidi hende hiba E.C.A. y E.O. hospital.

Hues a bisa cu Polis a yega y a ripara cu ademas di ta un accident, a mira cu tin impactonan di bala. Entre 10 y 11 impacto. Na hospital a topa cu d.C. y G., kendenan a bisa cu tin un otro hende den rolstoel cu ta E.C.A. Segun E.C.A. e no tabata sinta den rolstoel. Ora Polis a bay papia cun’e, el a bisa cu e tabata cu L. Hues a bisa cu d.C. a haci denuncia. El a bisa cu e tabata cu M. y G. na Olde Molen. El a bisa cu e tabatin problema cu gang di Madiki. Nan a bay Lekker y na rotonde a bay direccion zuid rumbo Playa. El a tende tiro cu a kibra e glas.

El a bira auto y dal contra e auto for di cual tabata tira. Ambos auto a bay dal contra palo di luz, y esaki a kibra. El a bisa cu nan a core bay sconde tras di e muraya di Kinderhuis Imelda Hof. Na hospital el a topa cu dos homber y bisa cu nan ta di gang di Madiki cu lo a tira riba nan. Den area di Noord y Boegoeroei, varios Polis a listra den mondi, paden di Imelda Hof, y mas pazuid si por a haya mas bala di arma.

Hues a bisa cu declaracion di G. ta cuadra cu di E.C.A. E auto di E.C.A. a bay pasa e auto den cual M. tabata y E.C.A. a tira. Hues a puntra E.C.A. unda e arma a keda. E.C.A. a bisa cu despues di e accidente, el a perde conocemento y a laga e arma den auto. Hues a bisa cu tin un testigo cu net e momento ey a pasa y mira e accidente. El a baha pa mira si mester yuda. El a bisa cu el a mira un homber cu curpa grandi, tabata saca cos for di un auto y hinca cosnan den un auto blanco cu despues e auto blanco a core bay. Hues a keda mira E.C.A., kende ta grupo grandi y a puntra kende e persona ey ta. Segun D.S.H. despues di accidente el a core bay. Hues a bisa cu a haya marca di polvora riba man di E.C.A.

Demanda di daño: Abogado mr. Carlo a representa doño di auto MG3 y a haci demanda di daño material y inmaterial. E doño di e auto, B.O. a fia d.C. e auto. E abogado a splica cu B.O. mester a paga palo di luz di NV Elmar y Setar NV pa daño haci. Tambe e auto a keda total destrui. Algo mas di 33 mil Florin ta e demanda.

E abogado a bisa Hues cu B.O. a haye obliga na paga Elmar y Setar sino nan lo a cuminsa un caso contra dje. E abogado a sigui bisa cu e daño inmaterial ta 13 mil Florin y tambe gasto di abogado. En total ta algo mas di 48 mil Florin.

Fiscal: Di Ministerio Publico, Fiscal a bisa cu Polis a bay na e accidente y despues a bay hospital pa hendenan cu a worde tira. Esnan na hospital ta d C., y G. di e auto MG y E.C.A. y E.O. di e auto Mazda3. Fiscal a bisa cu d.C. a declara cu e ta kere cu E.C.A. ta esun cu a tira. Polis a mira cu e MG3 tin hopi impacto di tiro. E.O. tabata den coma.

Investigacion ta mustra 8 tiro riba MG y 2 tiro den windshield di e auto. A haya un huls di bala na cas di D.S.H. Polis a conclui cu ta dos arma a los tiro riba e auto MG. E.C.A., M.S.H., E.O. y L. tabata den e Mazda3. For di e auto Mazda3 a tira riba e MG3.

Fiscal a bisa cu e ta kere cu E.C.A. y E.O. a tira riba e MG3. El a bisa cu no ta acceptabel cu for di e auto MG3 a tira riba e Mazda3. A haya polvora riba man di E.O. y E.C.A. cu ta mustra cu nan a tira. Na opinion di Fiscal, e impactonan di bala ta mustra cu E.O. y E.C.A. kier a mata ocupantenan di e auto. Fiscal ta haya cu D.S.H. cu tabata stuur e Mazda y ta complice. El a mustra cu e grupo di M. y e grupo di E.C.A. a topa na Olde Molen y E.C.A. Fiscal a bisa cu tin declaracion di M.S.D. y L. cu ta bisa cu E.C.A. a bin cu e plan pa mata M. Fiscal ta haya cu no tabatin motibo pa a tira riba e auto. For di Lekker nan tabata sa cu M. tabata den e MG. Fiscal ta haya cu premedita E.C.A. y E.O. a tira. Fiscal ta haya tur tres, E.C.A., M.S.D. y E.O. complice di intento di asesinato.

Problema di arma: Fiscal a bisa Hues cu tin un problema serio na Aruba cu arma den hubentud. Esaki ta causa hopi inseguridad den comunidad. Den cualkier discusion tin sacamento di arma. El a bisa cu pa posecion di arma tin entre 1 y 2 aña di prison. Den e caso aki, a tira riba un auto.

E chofer di e auto MG3, d.C. a sufri herida na man y pia. Den e caso aki a tira riba 3 hende den MG y danki Dios no tabatin morto.

Castigo: Fiscal a menciona sentencia di caso den Corte, 12 aña di prison, pa mustra cu ta baha pisa riba tiramento. Fiscal a exigi pa tur tres 9 aña di prison pa E.C.A., M.S.D. y E.O. Fiscal a pidi pa rechaza demanda di daño y cu lo por cuminsa un caso civil. El a bisa cu e Mazda mester keda confisca pasobra el a worde usa pa tira riba e auto MG.

Hues, despues di a scucha e defensa di e abogadonan, a sera tratamento di e caso y a bisa cu dia 8 Maart 2024 lo tin sentencia.