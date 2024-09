Nuebe aña di prison exigi pa tabata cu a abusa di su yiu muher di 4 aña pa añanan largo

The content originally appeared on: Diario

E tata ta keda bisa cu e no a haci nada cu su yiu cu e ta stima

ORANJESTAD (AAN): E homber Americano J. di 30 aña, riba Diabierna mainta a tende Fiscal bisa cu e ta haya J. culpabel di a abusa di su mesun yiu muher G. cu tabatin 4 aña. Fiscal a exigi 9 aña di prison. Abogado mr. Mohamed ta haya cu no tin prueba di sosten y cu tur cos ta bin for di declaracion di e yiu muher. E homber J. a bisa Hues cu nunca e lo haci su yiu cu e ta stima, daño.

Acusacionnan: E acusacionnan cu Fiscal a presenta contra J. ta cu el a viola su yiu muher cu na 2015 tabatin 4 aña y cu e abusonan tabata entre 2015 y Augustus 2023, ora cu e yiu muher a dicidi di conta su mama kico tur a pasa. Tambe Fiscal ta acusa J. di a mishi na partinan intimo di e mucha y a tene relacion sexual cu ne. Fiscal tambe ta acusa J. di a tacha integridad di e mucha.

Tata ta nenga: Ora Hues a puntra J. kico e kier bisa di e acusacion, el a bisa cu e no a haci nada. El a bisa cu tur dia e cu su yiu muher ta comunica cu otro via mensahe. El a bisa cu e nunca el a forza su yiu haci nada. El a bisa cu tabatin biaha cu su yiu a bis’e cu e kier mata su curpa. J. tabata preocupa. Segun J., ora e yiu no tabata bay mas cerca dje, el a puntra pakico y hasta e tabatin un discusion cu e mama riba esaki. El a bisa cu si e tabatin relacion cu su yiu, e mucha mester a sangra y e mama lo a ripara. El a nenga categoricamente di a abusa di su yiu.

Mama di mucha tabata yora den Corte: Den sala di Corte tabata presente e mama di e mucha G., acompaña pa un familiar. E ta na estado y durante tratamento di e caso por a ripara cu e tabata yora hopi y cu hopi duele. El a hasta pidi Hues pa lesa su declaracion cu el a trece pa lesa den Corte, pasobra e no por expresa su mes.

Yiu a conta Polis tur cos: Ta asina cu e mama di e mucha a bisa cu G. a bis’e cu su tata J. a abusa di dje pa un tempo largo. E mama a bay Polis pa haci denuncia.

E mucha G. a bisa Polis cu tempo cu e tabatin 4 aña, J. a cuminsa mishi cu ne. E mucha a bisa cu tur biaha cu e tabata serca su tata weekend, e abuso tabata sosode. Promer biaha esaki a sosode na cas di e wela, caminda e tata tabata biba. Segun e mucha, tur ora J. tabata fors’e pa mishi na su partinan intimo of e mucha tin cu mishi cu su tata. E tabata drumi riba cama cu su tata. E mucha a bisa cu tempo e tabatin 5 aña, su tata a penetr’e. El a haya hopi dolor y a haya manera un black out, no corda kico a pasa. El a bisa cu su tata a bis’e pa no bisa ningun hende. Segun e mucha, cada biaha cu e bay cerca su tata, su tata tabata abusa di dje.

Desde su 5 aña te cu e tin 11 aña na 2023, e tata tabata abusa di dje. El a bisa cu e no a bisa ningun hende pasobra e no sa cu hende lo kere loke e ta bisa. E wela a fayece y e tata a bay den un apartamento y e yiu muher tabata bay cerca dje. Den apartamento tambe abusonan tabata sosode. E mucha a bisa cu ora J. force e tabata push’e y bis’e cu e no kier pero J. ta sigui. E mucha a bisa cu e tata tabata laga su yiu haci test pa mira si e ta na estado. Regularmente e tabata laga su yiu haci test y a cumpra pildernan di Morning After pa evita cu e yiu ta sali na estado.

Hues a lesa carta di mama: Hues a lesa e carta di e mama, kende tabata hopi emociona. E mama den e carta ta expresa cu no tin palabra pa loke J. a haci cu mi yiu. No tin pordon. Mi ta admira mi yiu su valentia di papia kico a pasa cun’e. E tabatin miedo cu hende ta kere cu e ta gaña. Pesey e no kier a papia.

El a confia den hende cu a abusa di dje. “Mi ta pidi castigo pa J. pa loke el a haci pa nunca e haci algo asina. Mi yiu nunca lo no lubida. Mi yiu kier pa tur cos caba.” E mama a bisa cu nunca e lo pordona J.

Fiscal: Fiscal a cuminsa cu un frase di psycologia: Mi no por pensa ningun necesidad mas grandi den un infancia, cu ta e necesidad di un tata. E ta haya e caso serio caminda un tata ta abusa di su yiu muher menor di edad y haci actonan inmoral. Den casonan asina tin solamente e sospechoso y e victima.

Den e caso aki, e sospechoso ta nenga. Ta solamente tin declaracion di e victima. Segun ley penal cu mester busca pruebanan di sosten pasobra declaracion di e victima so no ta suficiente. Fiscal ta haya cu e declaracion di e mucha ta confiabel y tin suficiente prueba di sosten.

Tata ta culpabel: Fiscal a bisa cu 8 November 2023, e mucha G. a conta su mama con su tata J. tabata abusa di dje pa añanan largo. Fiscal ta haya cu tin varios cos cu e mucha ta declara, ta cuadra cu loke e tata ta papia. Entre otro cu el a haya cacho for di e tata. E tata a confirma esaki. E mucha a bisa cu su tata tabata cumpra test di estado pa asina cumpra pilder di abortus pa stop e mucha di sali na estado. E mensahenan di WhatsApp entre J. y e mucha, ta confirma e mucha su declaracion. Tin momento cu diferente biaha e tata tabata puntra e yiu si el a haya menstruation. Fiscal ta haya cu e tata tabata haci esaki, pa segura cu su yiu no ta sali na estado di dje. E mucha ta papia cu desde 4 aña y promer cu el a haci 12 aña, el a wordo abusa door di su tata. Fiscal a referi na un caso 2 aña pasa, caminda el a atende e caso cu ta similar. Pa añanan largo e homber tabata abusa di e mucha y ningun hende a ripara.

Exigi castigo: Fiscal ta haya cu e mucha G., mester por tabata sintie sigur den apartamento cerca su tata. Esey no a sosode y J. a afecta e mucha. Esaki por stroba e desaroyo di e mucha den su bida. E por ocasiona problemanan serio emocional pa e victima. Fiscal a tuma J. na malo, cu e no ta asumi su responsabilidad. El a mustra cu na 2022, tabatin un caso similar caminda a condena e acusado na 9 aña di prison.

Fiscal a exigi 9 aña di prison. Hues, despues di a scucha defensa di abogado, a sera tratamento di e caso y a bisa cu lo bay studia e caso y dia 4 October pa 8:15 am lo tin sentencia.