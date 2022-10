NSS ta un sistema pa produci estadisticanan oficial, na tempo, di calidad halto y relevante pa tur usuario

The content originally appeared on: Diario

Director di CBS, Desiree Helder:

ORANJESTAD (AAN) – Den conferencia di prensa yama pa Minister Geoffrey Wever, titular di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenible, señora Desiree Helder, Director di CBS a hiba palabra.

El a duna un splicacion mas amplio di e Sistema Nacional di Estadistica (SNE), cu Gobierno ta bezig ta set up.

Helder a cuminza pa bisa cu esaki ta un sistema cu ta encera no solamente Bureau Central Statistic, pero e ta abarca un cooperacion entre CBS y tur otro departamento di Gobierno cu ta produci estadisticanan oficial.

“E ta asina cu e ta un sistema cu den otro paisnan tambe ta wordo implementa. Nacionnan Uni ta urgi e paisnan pa implementa e proceso/sistema aki, pasobra e ta yuda enberdad na miho informacion di nos pueblo, miho desaroyonan di nos pais, y tambe miho maneho di gobierno y di nos bida diario”, Desiree Helder a señala.

E dama a agrega cu e meta principal di e sistema aki cu nan ta bezig ta implementa, ta e produccion di estadisticanan oficial.

“E ta asina cu diferente departamento di gobierno, incluyendo Oficina di Estadistica, ta produciendo caba pa hopi aña, estadisticanan. Pero e no ta sosode di forma integral. Djis nos kier cu e sistema aki traha hunto pa nos produci estadisticanan oficial, di un variedad grandi, kiermeen cada biaha mas, pero tambe di calidad halto y cu ta relevante pa tur usuario: gobierno, comercio, publico, studiantenan. Tambe cu nan wordo produci na tempo, pasobra tin biaha pa motibo cu no tin bon coordinacion, estadisticanan no ta wordo produci na tempo, y no ta yega na wordo uza door di esnan cu ta produci maneho, pasobra nan mester di datonan mas frecuente y mas regular”, director di CBS a subraya.

Desiree Helder a señala cu nan ta trahando riba e sistema aki pasobra estadisticanan ta importante.

“Pakico? Pasobra nan ta bisa algo di nos. Nan ta bisa ken nos ta na Aruba, ken nos tabata tambe y ken nos lo bay bira. Pasobra no solamente presente ta importante, pero nos tin cu siña tambe di loke a sosode den pasado, y tambe loke nos ta birando. Kiermen, pa planea pa futuro, naturalmente nos mester sa con nos ta cambiando, cu nos poblacion ta cambiando, nos economia ta cambiando y pa esakinan estadistica ta un base importante pa nos tuma e decision necesario pa un desaroyo, por ehemplo, sostenible”, Helder a splica.

Estadistica ta importante, ademas, pa por yega na miho decisionnan cu miho resultadonan tambe. “Pasobra si bo tin un pregunta bo mester duna contesta na dje; e ta conta pa gobierno, pa negociante, pa un persona cu tin cu dicidi si ta cumpra un cas awe of si e ta warda te economia ta miho”, el a comenta, agregando cu si esnan cu ta maneha nos pais tin estadisticanan oficial, di calidad halto, na tempo, y cu ta relevante pa nan maneho, nan por tuma miho decisionnan cu ta yuda pa un miho desaroyo di nan mes y di nos pais”, Desiree Helder, director di CBS, a reitera.