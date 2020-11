“De periode waarin wij nu zitten moeten we gebruiken om ons te bezinnen en klaar te maken voor wat komen zal.” Dat zei NPS-voorzitter Gregory Rusland gisteren tijdens de kranslegging bij het standbeeld van oud-premier Henck Arron aan de Kleine Combéweg. Het eerbetoon was in het kader van 45 jaar Srefidensi omdat Arron één van de politieke leiders was die, ondanks veel kritiek, vasthield aan de onafhankelijkheidsgedachte en de onafhankelijkheid onder hem als premier totstand kwam.