NPS niet achter alle besluiten regeringstop

NPS-voorzitter Gregory Rusland.

PARAMARIBO –

De Nationale partij Suriname (NPS) zal besluiten die genomen worden door de regeringstop, bestaande uit de president en vicepresident, niet ondersteunen indien de partij zich daarin niet kan terugvinden. Alleen de besluitvorming die tot stand is gekomen tijdens de coalitietop, waarbij de NPS en alle coalitiepartners aanwezig waren, zal worden ondersteund. Dat zei NPS-voorzitter Gregory Rusland zaterdag in Grun Dyari tijdens de Opo Yari-vergadering van de afdeling Paramaribo. Het moet volgens de partijleider duidelijk zijn wanneer de coalitietop en regeringstop bij elkaar komen om besluiten te nemen.

“Wat we niet gaan doen is fu tek’ slag efu un’ no sab’ sani

en teh san’ e p’sa buiten ons om”, aldus Rusland. Hij hield

zijn gehoor ook voor dat hij verwacht dat de VHP de afspraken

nakomt die gemaakt zijn toen de coalitieregering in

2020 werd gevormd. De NPS is deel geworden van de

regering op basis van harde toezeggingen van de VHP. De groene

partij is. aldus Rusland, een betrouwbare organisatie en verwacht

daarom dat anderen met haar gemaakte afspraken ook nakomen. Hij

merkte op dat momenteel niet alles loopt zoals vooraf was

afgesproken.

Rusland waarschuwde dat “efu sma no wani NPS ini a

regering, de NPS niet in de regering hoeft te zitten”. De

partij kan, aldus de voorzitter, vanuit elke plek en elke

omstandigheid een bijdrage leveren aan de nationale ontwikkeling.

De NPS werd gevraagd om deel te nemen aan de regering op basis

van de kwaliteiten van de partij en de bijdrage die geleverd kan

worden. Rusland stelde dat voor het geval de NPS niet in de

regering zou zijn, “we niet weten wat de situatie vandaag de dag

zou zijn”. Het besluit voor deelname is daarna na overleg met de

partijstructuren bekrachtigd.

De discussie of de NPS een aanhangsel is van de huidige regering

of niet, is volgens Rusland onnodig, aangezien de partij

zelfstandig de verkiezingen is ingegaan en zelfstandig besluiten

neemt als coalitielid. Wil het volk dat de NPS een betere positie

krijgt in de regering, dan zal men de partij bij de eerstkomende

verkiezingen voldoende zetels moeten geven zodat zij “een bepalende

stem” heeft. “Now un’ beperk p’kinso, omdat unu no kisi a

volledige ondersteuning”, zei Rusland. De afdeling Paramaribo en

andere strucuren werden opgeroepen nu reeds voorbereidingen te

treffen op weg naar de eerstkomende stembusgang.







