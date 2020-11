NPS-hoofdbestuur maakt zich niet druk om strubbelingen

Het hoofdbestuur van de NPS, althans een deel daarvan, ligt niet wakker van de ontevredenheid bij partijleden. Zodra er verkiezingen in de partij gehouden moeten worden is er altijd “dyugudyugu”. Ook nu is het niet anders, zegt hoofdbestuurslid Hesdy Pigot tegen de Ware Tijd. Als voorbeeld noemt hij de periode toen de actiegroep Trefpunt-2000 een gooi deed naar het leiderschap van de partij.