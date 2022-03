Nova accrediteert bacheloropleiding Public Administration

29/03/2022 14:07

De studierichting Public Administration is de veertiende opleiding van de Anton de Kom Universiteit van Suriname die is geaccrediteerd door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (Nova). “Een belangrijke mijlpaal in het bestaan van de opleiding”, meldt het Adekus Bureau dinsdag. “De studierichting hoopt voort te bouwen op dit succes en binnen enkele jaren ook een eigen masteropleiding aan te bieden.”

Van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen zijn nu drie

bachelor- en vier masteropleidingen geaccrediteerd. Public

Administration bestaat sinds 2002 en heeft een jaarlijkse instroom

van tussen de vijftig en zeventig studenten. Deze brede

bacheloropleiding heeft als doel studenten zodanig op te leiden dat

ze in staat zijn om vraagstukken en processen van bestuur,

organisatie en beleid in nationale, regionale en internationale

context te onderzoeken en daarover beleidsadviezen uit te

brengen.

De eerste helft van de studie volgen alle studenten hetzelfde

programma, daarna kan worden gekozen voor specialisatie in bestuur,

beleid en management of internationale betrekkingen. Afgestudeerden

kunnen doorstromen naar een masteropleiding of een junior

beleidsfunctie vervullen in de publieke sector. In november 2021

beschreef president Chandrikapersad Santokhi tijdens een bezoek aan

deze opleiding de studenten als toekomstige bestuurders van het

land. Hij pleitte daarom voor vroege momenten van stage en zoveel

mogelijk praktijkoefening, issues onderzoeken en vorming van

hen.







