Nos Chanté Nwèl et les cantiques d’ailleurs

Par Anthony BASSIEN-CAPSA

Personnes chantant des cantiques lors d’un Chanté Nwèl. • ARCHIVES P. SO.

Avec l’arrivée de l’Avent, il y a comme un air de fêtes qui s’annonce, et les Chanté Nwèl reprennent du service. Dans les magasins, la musique de Noël résonnent déjà. Existe-t’il des différences entre les cantiques locaux et les chansons de Noël étrangères ?

Ce dernier week-end de novembre marque le début de

l’Avent, période nous préparant aux fêtes de Noël. Et cela marque

le retour des Chanté Nwèl aux Antilles-Guyane. Les Chanté Nwèl

constituent une tradition indissociable de la culture

antillo-guyanaise. Leur origine remonte à la période esclavagiste

durant laquelle le Code Noir imposait aux esclaves qu’ils

« soient baptisés et instruits dans la religion catholique

apostolique et romaine ». Cela signifiait par conséquent

qu’ils se retrouvaient dans un mélange entre leur culture africaine

d’origine et les textes catholiques européens. Ainsi, aux cantiques

chantés en français par les maîtres se mêlent des improvisations en

créole, parfois plu