Noodzaak voor psychische opvang – DWTonline.com

Aishel Moenesar-Bradley, vertegenwoordiger van Apache Corporation, knipt op 12 december 2020 het lint door bij de ingebruikname van het opvangcentrum van Sticris. Ze wordt gadegeslagen door oud-voorzitter Elfriede Cederboom-Ritfeld (m) en de huidige voorzitter Haidy Cederboom.



PARAMARIBO –

Judith Valpoort, directeur van de Stichting tehuis voor vrouwen in crisissituatie (Sticris), vindt dat er een opvangcentrum moet komen voor vrouwen met psychische aandoeningen. Haar opvanghuis voor vrouwen die te kampen hebben met huiselijk geweld, kan die specifieke psychische hulp namelijk niet bieden, bevestigt ze tegenover de Ware Tijd.

Valpoort: “We zijn een paar keer geconfronteerd geraakt met

vrouwen die psychische aandoeningen hadden. Die kunnen we helaas

niet opvangen, maar er is zeker een grote behoefte onder die

doelgroep. Niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen.” De

maatschappelijk werkster vertelt dat bij het Psychiatrisch Centrum

Suriname (PCS) vrouwen met psychische problemen slechts voor twee

weken terecht kunnen. “Maar dat is vaak niet lang genoeg.”

Sticris, die op 12 december 2020 haar centrum weer in gebruik

nam nadat het op de dag negen jaar daarvoor in de as was gelegd,

zorgt voor opvang en begeleiding van vrouwen die slachtoffer zijn

van huiselijk geweld, meestal voor zes maanden. De stichting heeft

ook de ambulante zorg opgepakt om vrouwen met huiselijke of

werkgerelateerde problemen van huis uit bij te staan. “Vrouwen die

de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen begeleiden we door

bijvoorbeeld op zoek te gaan naar een baan. Daarna blijven we de

persoon in kwestie volgen en begeleiden.”

De vrouwen die worden opgevangen aan de Kankantriestraat mogen

er verblijven met hun kinderen. Onlangs hebben de vrouwen een baby

mogen verwelkomen. “Dat was een heugelijk feit. Iets moois in deze

soms moeilijke tijden voor de inwoners”, aldus Valpoort. Sticris,

die sinds 1981 bestaat, kan dertien vrouwen opvangen op haar

locatie.







