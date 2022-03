Noodvoorzieningen NCCR aan ondergelopen gebieden binnenland

12/03/2022 10:03

Luchtfoto van de ondergelopen gebieden.

PARAMARIBO –

Bij wateroverlast is drinkwater een van de belangrijkste zaken waarin moet worden voorzien. Het Nationaal Coordinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR ) is begonnen in het Matawai-gebied de mensen noodvoorzieningen te bieden in de vorm van hulppakketten. Binnen dit gebied zijn ongeveer veertien dorpen, waaronder Pusugrunu en Njun Jacob Kondre, voorzien van het hoognodige.

De noodhulppakketten bevatten onder andere kaarsen, tapolien,

drinkwater en voedsel, waaronder babyvoeding. NCCR-coordinator,

Jerry Slijngard, zegt dat door de aanhoudende regens rivieren

buiten hun oevers zijn getreden en de gebieden Paamaka, Matawai en

Tapanahony zijn ondergelopen.

De mensen hebben zich verplaatst naar hoger gelegen gebieden.

“Voor een deel is dat in de buurt van hun dorp, en in andere

gevallen worden ze met de boot verplaatst naar een dorp met minder

wateroverlast”, vertelt Slijngard aan de Communicatie Dienst

