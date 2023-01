Non-lieu dans le dossier chlordécone : nos élus indignés montent au créneau

The content originally appeared on: News Americas Now

Par Yasmine L’Etang-Allepot [email protected]

Guy Losbar, président du Département • YJL

L’annonce du non-lieu rendu dans l’affaire du scandale de l’empoisonnement des terres et des populations de Guadeloupe et de Martinique par le Chlordecone – décision de justice prononcée le 2 janvier 2023 – soulève de vives réactions dans la population mais également chez nos politiques.

Dans notre édition du vendredi 6 janvier, nous

faisions état du non-lieu dans l’affaire du chlordécone dans un

article intitulé : « après le scandale sanitaire, le scandale

judiciaire ». Après 16 ans de combat des associations pour que

justice soit faite dans le dossier d’empoisonnement au chlordécone,

un non-lieu définitif a été prononcé le 2 janvier au motif que les

faits sont prescrits. Ce qui a provoqué l’ire des populations

guadeloupéennes et martiniquaises, mais également de tous ceux qui

dès le départ se sont battus, à l’instar de Me Harry Durimel. Les

deux juges d’instruction du pôle santé de Paris, Brigitte Jolivet

et Fanny Bussac, ont signé et conclu leur ordonnance par cinq pages

d’explications sur les raisons de leur non-lieu concernant ce

qu’elles qualifient de « scandale sanitaire, une…