Nog veel te doen voor gelijkheid mannen en vrouwen

21/02/2022 00:06

Ivan Cairo



Foto: grazia.nl



PARAMARIBO –

Op heel veel plekken worden vrouwen nog steeds beschouwd als ondergeschikte aan de man. Ook denken nog veel mannen dat ze superieur zijn tegenover de vrouw. Dit manifesteert zich in intieme relaties, in het gezin tussen jongens en meisjes, op straat, in de politiek en ook op de werkplek. Een gevolg hiervan is volgens mensenrechtenactivist Carla Bakboord dat vrouwen heel kwestbaar zijn voor discriminatie en gender gebaseerd geweld op de werkplek, terwijl ze een aanzienlijke bijdrage leveren aan productie en winst van bedrijven.

Hoewel de afgelopen jaren vorderingen zijn geboekt in het

streven naar gendergelijkheid is er nog veel te doen in Suriname om

te komen tot gelijkwaardigheid tussen man en vrouw in alle

segmenten van de samenleving. In vrijwel alle geledingen moet er

daarom een mindshift komen op dit gebied. Dat kwam zaterdag naar

voren tijdens de Women’s Leadership Summit Suriname 2022.

Bakboord, die het thema ‘Arrogantie van de macht’ belichtte,

sprak van een diepgewortelde opvatting dat mannen superieur zijn

boven vrouwen en dat de vrouw ten dienste van de man moet zijn. Die

traditionele opvatting dat vrouwen ondergeschikt zijn, wordt beide

seksen aangeleerd thuis, op school, in de politieke partijen,

religieuze organisaties, sportclubs en via de media en literatuur.

Hoewel al veel is veranderd, is er nog meer verandering

noodzakelijk.

De vrouwenbeweging, mensenrechtenactivisten en politici hebben

door hun strijd voor gendergelijkheid en -gelijkwaardigheid al veel

positieve resultaten geboekt, meent Bakboord, voorzitter van

Women’s Rights Center. De afgelopen jaren is wetgeving gericht op

het uitbannen van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen en

geweld tegen hen en meisjes tot stand gekomen. Al langer dan 25

jaar heeft Suriname zich via aansluiting bij internationale

verdragen verplicht om vrouwen te beschermen.

Ze voerde verder aan dat mannen in leidinggevende en

machtsposities in meerdere mate dan vrouwen krachtige en machtige

netwerken hebben in de politiek, het sociaal-juridische en

financiele veld. Vrouwen hebben vanwege hun rol en

verantwoordelijkheid en ondergeschikte positie minder toegang tot

dergelijke netwerken.

Veel mannen zetten hun netwerken in om machtposities te

bestendigen op de werkplek en wanen zich onaantastbaar. Ze

bedreigen vrouwelijke werknemers hiermee en laten, volgens

Bakboord, zien dat ze daadwerkelijk steun krijgen van hun netwerken

en dat ze ongestoord werknemers kunnen intimideren zowel op

seksueel, geestelijk, financieel als fysiek gebied.

Ze haalde een voorbeeld aan waarbij een zaak van seksueel molest

van een bankdirecteur onder de aandacht van de

president-commissaris werd gebracht. Met de opmerking van hem: “De

directeur is een icoon” was de kous af. “Vanuit de arrogantie van

de macht zijn veel mannen hun moreel besef totaal kwijt en denken

ze met hun molest en geweld weg te kunnen komen. Velen komen er ook

echt mee weg.”

