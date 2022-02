Nog tijd voor vinden nieuwe club voor Natio-goalie Hahn

01/02/2022 02:27 – Jeff Cramer

Natio-doelman Warner Hahn is nu een ‘free agent’. Het is wachten op de juiste club met het juiste plan. Foto: Forza Sports Group

BRUSSEL – Warner Hahn, keeper van het Surinaams elftal, zit nog zonder nieuwe club sinds zijn contract met Go Ahead Eagles afgelopen weekend ontbonden werd met wederzijds goedvinden. Wel hebben zich al ??n of meerdere clubs gemeld voor de diensten van de Natio-goalie. Zo wordt bevestigd door Revien Kanhai, ceo van Forza Sports Group, die het management voert namens Hahn.

Ondanks de deadline voor de winterse transferperiode (transfer window) van Uefa maandag middernacht afliep, was er voor Hahn geen haast geboden bij het vinden van een nieuwe club, aangezien de Natio-goalie nu weer ‘free agent’ is. “We wachten rustig op de juiste club met het juiste plan en perspectief voor Warner”, zegt zaakwaarnemer Kanhai aan de Ware Tijd. “We kunnen dus ook na het sluiten van de window nog naar een nieuw team op zoek”, vult hij aan.

Alle opties open

Kanhai wil in dit stadium bevestigen noch ontkennen of er op dit moment al concreet wordt onderhandeld met een potenti?le nieuwe ploeg voor de Natio-nummer 1. Ook is niet bekend of Hahn een voorkeur heeft om in Nederland te blijven of elders zijn heil te zoeken. “We houden alle opties open. Warner wil zeker graag nog een keer het avontuur aangaan in het buitenland.”

Hahn is op dit moment in Suriname, waar hij zich samen met Natio voorbereidt op het tweede oefenduel in vijf dagen tijd. Met Hahn in het doel won Natio afgelopen vrijdag met 1-0 van Barbados in een mini-driehoekstoernooi. Dinsdag is Guyana als tegenstander aan de beurt. De verwachting is dat Hahn dan weer als eerste doelman tussen de palen staat.

Zaterdag werd bekend dat Hahn en Go Ahead Eagles, die uitkomt in Nederlandse Eredivisie, uit elkaar gingen. Het contract werd na goed overleg ontbonden. Een vermeend verschil van inzicht dreef Hahn en de Eagles, bij wie hij lange tijd eerste keus was, uit elkaar.

Hahn speelde eerder voor Sparta Rotterdam, Ajax, FC Dordrecht, Feyenoord, PEC Zwolle, Excelsior, sc Heerenveen en het Belgische Anderlecht, alvorens hij afgelopen zomer naar Deventer kwam bij Go Ahead. Hahn hoopt het huidig seizoen nog af te maken bij wat alweer zijn tiende club zal tellen.

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina