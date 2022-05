No tin suficiente prueba cu sospechoso a tira mata Poentje Castro

The content originally appeared on: Diario

Abogado mr. Carlo —- *Fiscal no a investiga suficiente e otro posibilidadnan

ORANJESTAD (AAN): Abogado mr. Carlo a cuestiona e forma con e investigacion di Ministerio Publico a bay den e caso di asesinato di John (Poentje) Castro y cu su cliente Anderson Rasmijn no ta culpable.

No suficiente prueba pa asalto: Promer a hiba defensa mr. Arendsz Marchena kende a papia riba e asalto di 16 Maart 2021. E abogado a mustra cu den e caso aki tin solamente e declaracion di un persona, esta e victima. E ta haya cu no tin suficiente prueba di sosten.

Na opinion di e abogado, e hecho cu a haya Rasmijn cu e holoshi no tin suficiente. El a remarca cu Polis no a busca video pa determina kico realmente a pasa. Rasmijn mes a bisa cu e mes no ta corda di a haci asalto arma. E abogado a mustra cu dokter van Gaalen a bisa cu Rasmijn ta sufri di schizofrenia y ta dificil pa comunica cun’e. Rasmijn tin problema mental.

Psychiater Dr. van Gaalen mes a bisa cu schizofrenia por causa cu hende ta perde memoria. El a bisa cu no por sa si ta door di influencia di alcohol of schizofrenia Rasmijn a haci e asalto arma aki. mr. Arendsz Marchena ta haya cu mester laga Rasmijn liber mirando su problema mental.

Psychiater no por traha raport: Abogado mr. Carlo a bisa Hues cu Hues Comisario a bisa cu e psychiater cu traha e raport riba Rasmijn, no mester a trata e sospechoso. Awor ta sali na cla cu van Gaalen, cu a trata Rasmijn, ta duna su opinion riba Rasmijn den Corte.

E abogado a puntra si no mester a busca un otro psychiater pa evalua Rasmijn. El a bisa cu van Gaalen a mustra cu Rasmijn no ta compronde bon kico ta worde puntra. E ta haya cu no por prueba legal cu Rasmijn a mata Poentje. Ta pesey for di September 2021 el a pidi pa raport di psychiater.

Procesverbaalnan a perde: E abogado a bisa Hues cu el a conseha Rasmijn pa no bisa nada te ora haya procesverbaal di 2011 caminda ya caba Rasmijn a duna declaracion como sospechoso y despues a worde laga liber. E ta haya cu mester declara Ministerio Publico no admisibel y declara Rasmijn liber.

E ta haya cu Fiscal a haci un fishing expedition. mr. Carlo ta haya cu mester stop cu esaki.

E abogado a bisa Hues cu e ta haya cu Fiscal a viola normanan segun EVRM y como tal mester declara Fiscal no admisibel. El a remarca cu despues di 10 aña, ta acusa Rasmijn.

Na opinion di e abogado, tin procesverbaal di 2011 cu no ta completo. Hasta no tin procesverbaal original. Ningun momento Fiscal a bisa esey. Segun mr. Carlo, Rasmijn a declara cu diferente biaha a lo menos 6 biaha el a worde interoga y graba.

A keda sin haci varios investigacion: mr. Carlo a mustra cu un periodista a haya resultado DNA di cellular di Poentje mientras cu Fiscal mes no tabata sa nada. E ta haya cu Fiscal a dirigi investigacion solamente riba Rasmijn, siendo cu tin varios otro posibilidadnan cu mester a investiga.

E abogado a mustra cu durante investigacion tin testigonan ta papia di scooter cu 2 persona pero esaki no a worde investiga. Tambe e homber D. a bisa cu Karam Misir lo ta esun cu a laga mata Poentje pero tampoco a worde investiga. E abogado a mustra cu a haya mancha di sanger na muraya pero no a haci investigacion.

El a bisa cu Misir tabata haci expresionnan di asesinato di Poentje pero Fiscal no a laga haci nada. El a sigui bisa cu durante cu a transporta K.M.G. y Rasmijn hunto, diferente biaha Rasmijn a bisa K.M.G. cu e no a mata Poentje. El a cuestiona tambe cu Fiscal a duna informacion na prensa y pinta Rasmijn como culpable.

Fiscal a haci deal cu testigo: Segun mr. Carlo, nunca el a experencia cu Fiscal ta nenga di laga abogado scucha loke a graba entre Rasmijn y K.M.G. Despues a logra di por scucha e combersacion pero esaki tabata worde dirigi pa un Polis den un otro camber. El a reclama e forma aki. Tur esaki a perhudica Rasmijn.

E abogado ta haya cu K.M.G., ta complice y sin ningun splicacion a worde laga liber. E mesun complice aki, den e Van a purba forza cu Rasmijn ta admiti di a tira Poentje mata. E ta haya cu esaki ta un palabracion entre Fiscal y K.M.G. pa asina e haya su libertad. E abogado ta haya cu esaki ta un violacion di e proceso di husticia husto.

Horario di asesinato no ta cuadra: Mr. Carlo a bisa Hues cu e video di seguridad di 2010 ta mustra cu 10:08 y 10:31 di anochi a mira Rasmijn. E ta cuestiona cu no tin investigacion cu e horario riba video a bay atras ora cu a manda esakinan Curacao pa investigacion.

El a conclui cu a base di ora, e momento cu Rasmijn tabata bay back su auto, e victima Poentje tabata na bida ainda. Di 17 testigo, 2 testigo so ta bisa cu a scucha tiro entre 10.08 y 10.31. Tur e otronan ta bisa cu e tiramento a sosode despues di 10.31 di anochi.

Ademas tin testigonan cu a bisa cu a mira scooter of brommer cu 2 persona pasa despues di e tiramento. Di 17 testigo, 8 a bisa di a mira 2 persona riba scooter pasa despues di tiro. Riba video di seguridad no por a mira ningun scooter. Un miembro di seguridad na un Universidad banda di cas di Poentje a declara cu algo despues di 11’or, el a scucha un tiro y mira 2 hende riba scooter ta sali for di banda di cas di Poentje y nan tabata tur bruha. Nan tabata actua masha sospechoso.

Tin otro testigo tambe ta papia di a scucha tiro banda di 11’or di anochi. Tin mas testigo ta papia di a scucha tiro banda di 11’or. El a mustra tambe cu hasta e autopcia no ta mustra ki ora Poentje a muri. E abogado a conclui cu hecho ta cu despues di 10.31, Rasmijn no tabata den vecindario, ni riba scooter y tampoco cu otro hende.

E abogado ta haya cu K.M.G. a duna declaracion no confiabel y tambe e dama V. E ta haya cu e investigacionnan haci door di grupo di Recherche no ta mustra cu ta Rasmijn a tira mata. E marcanan di sanger ta mustra cu ta despues cu Rasmijn a bay, hende riba scooter a tira Poentje. Tambe cu e manchanan di sanger na muraya di cas ta mustra cu posiblemente e victima lo tabata para banda di e cas. El a remarca cu ningun di e bendedornan di droga na Madiki a worde interoga si a bende na 2010 y si a bende Rasmijn droga. E auto cu a mira mas tempran banda di e supermercado, no ta esun di Rasmijn manera Fiscal ta pretende.

E abogado ta comparti opinion di Fiscal, cu e famia tin derecho di sa kico a pasa cu Poentje. El a bisa cu si Fiscal no a dirigi investigacion solamente riba Rasmijn, lo por a haya sa kico realmente a pasa cu Poentje. E ta haya cu mester declara Rasmijn di biaha liber. Pa cu e demanda el a bisa cu door cu ta declara Rasmijn liber mester declara demanda no admisibel.

Hues awor ta bay studia e caso y dia 24 Mei lo tin sentencia .