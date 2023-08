No tin prueba legal y convincente cu ta e Colombiano tabata falsifica actanan di matrimonio y divorcio

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Manera DIARIO a publica, diabierna Fiscal a exigi 5 aña di prison pa e homber Colombiano O.H. (65) y pa kita 260 mil florin di propiedad. Fiscal ta haya cu O.H. ta culpabel di falsificacion di e actanan di casamento y divorcio y tambe a malversa Censo.

NO TIN PRUEBA

Abogado mr. Zara a bisa Hues cu Censo a constata actanan di casamento falso. E ta haya cu e hecho cu a haya potretnan den cellular di O.H., no por bisa cu el a haci un acto castigabel. Na opinion di mr. Zara, Fiscal mester mustra kende a falsifica e actanan. E abogado a reclama, pakico a persigui O.H. so siendo cu tur e otro personanan ta complice.

Na opinion di mr. Zara, segun ley penal, ta e momento cu a haci entrega di actanan na Censo, e ora ey a haci e hecho castigabel. El a bisa Hues cu su cliente, O.H. no a bay haci entrega di actanan di casamento na Censo. E abogado ta haya cu mester declara O.H. liber di falsificacion di actanan.

E abogado a sigui bisa cu e no ta haya cu O.H. mester ta e ehempel cu mester uza pa mustra cu no ta permiti actanan falso. Abogado mr. Zara a bisa Hues, e pregunta ta si O.H., mester sinta castigo pa tur esnan cu na Colombia tabata haci e actanan falso. El a bisa cu ta promer biaha el a cay sera.

E abogado a bisa cu O.H. a dicidi di yuda hende y awor a bira victima. El a pidi Hues pa no duna mas castigo cu e tempo cu ya caba O.H. ta sera y un parti di castigo condicional. E abogado a sigui bisa cu e ta spera cu e otro complicenan ainda lo por wordo persigui manera Fiscal a bisa. El a remarca cu e ta duda cu e complicenan ainda ta na Aruba.

Pa loke ta e demanda pa kita 260 mil florin na propiedadnan, e abogado ta haya cu no tin prueba real cu hendenan a paga hopi placa pa haya actanan falso. Awor Hues ta bay studia e caso pa otro luna dicta sentencia.