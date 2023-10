No tin motivo pa crea panico cerca e pensionadonan di AOV

The content originally appeared on: Diario

Edwin Jacobs, director di SVb:

*Lo tin mester di imigrantenan pa duna un man pa sostene e fondonan

*Aruba no lo tin hopi hoben pa traha!

ORANJESTAD (AAN) – Den entrevista cu Edwin Jacobs, Director di SVb, entorno un declaracion di OPPA, el a expresa cu como cu nan ta administra e fondo di pensioen di behez, nan a traha cu anticipacion y nan ta traha cu proyeccionnan, cualnan OPPA ta constata cosnan cu SVb ta bin ta bisando pa añanan caba.

“Sigur desde 2010 SVb ta e instancia cu mas a papia over di envehecemento y su impacto economico y nos ta sostene gobierno den e proceso pa mantene e fondo di AOV sostenible. Mi no ta mira aworaki, a base di e calculacionnan cu nos tin, cu tin motibo pa tin panico. Edad ta na 64.5 aña, otro aña ta yega na 65, a base di e recuperacion rapido cu nos a conoce e aña aki y aña pasa, nos a haya como 30 miyon florin surplus, den e mesun direccion, pues nos ta fortificando e fondo a futuro, y tur cos ta mustra cu te na aña 2030 nos ta bay conoce e prome deficit atrobe, den e fondo di AOV, y cu nos tin reserva cu por wanta te e di dos mitad di añanan 30”, Ir. Edwin Jacobs a señala.

SVb ta sigui cu atencion e desaroyo aki y a identifica caba tambe, e pasonan cu por tuma cu nan por sigui garantiza cu, despues di aña 40, tambe tin e recursonan necesario pa por sigui cu e fondo di AOV.

“Ta lamentabel cu ora nos a papia cu IMF, na Mei ultimo, tabata net un par di dia despues cu Direccion di Asuntonan Economico a publica e proyeccionnan di economia, nos no a haya chens di a procesa e cifranan nobo di e recuperacion di e aña prome ni di e aña akinan, y di e siguiente añanan den e proyeccion eynan, y eynan IMF a constata a base di e cifranan cu tabata tin e momento ey, cu den e prome mitad di añanan 30 e reserva di e fondo lo a caba; y despues cu nos a procesa e datonan nobo di e Departamento di Asuntonan Economico, den e modelo, ta mustra nos cu door di e recuperacion rapido, e fondonan lo wanta nos te cu e di dos mitad di e añanan 30”, director di SVb, Ir. Edwin Jacobs a señala.

El a reitera cu NO mester crea panico cerca e pensionadonan. “Cu nos ta hayando menos yiu no ta algo nobo. Nos sa esaki pa mas cu diez aña caba; cu nos ta bisa cu imigracion ta e futuro di e pais aki, no ta un cos nobo tampoco. Nos tin cu crece economicamente pa paga e cuentanan aki, y cu no ta bay suficiente trahado pasobra no ta bay tin suficiente hoben pa reemplaza esnan cu ta bay cu pensioen y pa e proyectonan nobo tampoco nos no ta bay tin suficiente trahado, por lo tanto nos ta bay tin mester di imigrantenan pa duna nos un man, pa mantene e fondonan aki solvente pa nos por sigui paga pensioen di behez, pa huerfano y pa otro tipo di areglonan cu nos tin di seguridad social”, Director di SVb a subraya.