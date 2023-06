No tin datonan di cuanto mucha indocumenta tin na Aruba y tin motibo pa esaki tambe

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) – Den un entrevista cu señora SueAnn Ras, Lider di Codigo di Proteccion y Departamento di Mucha y Hoben (DMH), a referi na e tema interesante y delicado, di muchanan cu ta na Aruba indocumenta. Esaki ta e prome di algun articulo mas cu DIARIO ta publica.

Ras a splica cu den principio tur loke ta regarda e

Tratado di Derechonan di Mucha, DMH ta purba di traha un maneho, proposicion di ley y tambe un posible presupuesto pa locual nan kier haci.

“Nos ta purbando di hacie mas na nivel nacional. Esaki pa hopi aña e hendenan no ta hacie y e ta responsabilidad di gobierno. Pesey, e departamento aki ta di gobierno tambe, unda cu entre otro, nos por duna conseho, bin cu proposicionnan, cu gobierno y parlamento por pasa den dje, duna feed back pa wak si ta algo cu nos por haci, na bienestar general di tur nos muchanan”, SueAnn Ras a señala.

Dato precies di cuanto mucha indocumenta tin na Aruba ta hopi dificil pa haya y esaki tin su motibonan tambe, segun señora Ras a comenta.

“Nos sa cu nos tin muchanan indocumenta, tanto na scol y hasta den centronan di cuido pasobra pa casualidad nos ta bezig cu un proyecto tambe, pa traha un sistema di structura di cuido y intervencion trempan den centro di cuido di mucha, y nos un pilot di 30 mucha, anto den e pilot aki nos tin entre cuater cu cinco mucha cu ta indocumenta. Anto, eynan ta unda nos a cuminza traha directamente pa sa ken ta tur e stakeholders y kico tin haci den e area aki si of no, kico e muchanan aki tin derecho riba dje, pasobra nos sa cu nan tin cierto derechonan, mescos cu tin obligacionnan tambe y nos no por saca esey afo”, SueAnn Ras a indica.

El a agrega cu a base di esaki DMH ta bay wak con nos por yega na data. Nan a acerca HIAS pa haya dato. Ras ta kere cu nan por tin un poco mas. Scol tambe por tin, pero scol ta un poco mas vulnerable pa saca dato.

“Hopi biaha un di e puntonan cu ta bin dilanti ta cu e ta un tema un poco traumatico tambe, pasobra si bo duna dato nan tin miedo cu, por ehemplo, Warda nos Costa of algo asina bay na scol, vooral muchanan mas grandi, cu nan por coi nan of nan mayornan. Mester wak te na unda por haya datonan pero cu por haci algo cune, en vez di haya casonan di forza mayor cu mester saca mucha y mayornan for di e pais”, SueAnn Ras, a remarca.