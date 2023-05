No tin claridad con amplio e definicion di un “handelsgoed” lo ta den e ley nobo di BBO na frontera

The content originally appeared on: Diario

Herrick Henriquez di ATIA

ORANJESTAD (AAN): Herrick Henriquez, Director di ATIA (Aruba Trade & Industry Association) a duna di conoce cu despues di a lesa e relato mensual di februari 2023 emiti pa Banco Central di Aruba (BCA) unda cu ta informa cu e entrada di Gobierno di Aruba (GoA) ta Afl. 21.5 miyon mas cu 2022.

Principalmente e aumento aki ta causa pa entrada mas halto di BBO di Afl. 10.6 miyon. Cu e informacion aki, tin cu puntra, si e BBO na frontera ta berdaderamente necesario.

BBO na frontera mester cubri Afl. 20 miyon di e budget di DIMP na 2023. Den 2 luna na 2023, a cobra Afl. 10.6 miyon mas di BBO cu e expectativa. Por puntra nos mes si kizas no lo mester introduci e BBO na frontera mes?

BBO na frontera lo subi gasto?

E contesta riba e pregunta aki ta “si” pa tur producto cu no ta wordo considera un “handelsgoed”. Tambe e contesta lo ta un “si” en caso un compania no tin e “cash flow” pa pre-paga e BBO na frontera y nan lo tin cu fia e placa (“line of credit”) pa hasi e prepago y cu tur fiansa tin un prijs (interes) mara na dje, cu lo por tin un efecto riba e kost prijs di un producto.

E contesta ta solamente un “no” si e producto lo wordo considera como un “handelsgoed”. Manera ATIA a splica, no tin claridad con amplio e definicion di un “handelsgoed” lo ta den e ley nobo.

Conclusion

En conclusion, atrobe ta cu ta den un situacion di incertidumbre pa via di falta di comunicacion y promesanan haci cu no ta wordo honra. Te dia di awe ATIA ta wardando un concepto di e ley pa nos expertonan por revisa e ley y wak ki e efecto nan real den mercado lo ta, paso manera nos tur sa, su efecto den mercado hopi biaha no ta loke e lo mester ta tecnicamente.

ATIA ta keda cu speranza cu Parlamento lo haci nan huiswerk corectamente y no bay aproba un ley sin sinta cu stakeholder pa por haya un analisis di e efectonan cu realmente comercio y comunidad lo sinti. Mester keda stimula comercio pa asina engrandece nos economia, locual lo garantisa mas empleo, mas placa den caha di Gobierno y un mihor futuro pa tur ciudadano di nos dushi isla Aruba, Henriquez a indica.