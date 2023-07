No ta pasobra e persona ta jong y cu pecho no ta haci dolor, cu e persona no por tin cancer

The content originally appeared on: Diario

Bella Colina di Mary Joan Foundation:

*Y corda cu hende homber tambe por hay’e!

ORANJESTAD (AAN) – Causanan specifico di cancer di pecho (y en general) no ta conoci, pero si ta asina cu tin varios factor asocia na cancer. Den un entrevista cu Bella Colina, funcionario di Mary Joan Foundation a indica cu loke si tin ta e miedo pa descubri algo robes na pecho, y esey ta tarda e ora ey pa sa, y esey ta haci hopi biaha, 1: cu ta laat, pasobra e cancer ya a avanza, of 2: cu e trayectoria pa e curacion ta bira mas largo.

Mary Joan Foundation kier concientiza tur persona e importancia cu control tin pa e persona. Esaki ta consisti di dos parti: 1: E persona mes por wak su pechonan na spiel tur dia, pa wak si tin algo diferente, si algo ta cambia, si ta basha un likido cu e persona sa cu no ta normal; pero si e persona no ta hacie, e mes ta neglisha su salud.

Colina a remarca cu control ta sumamente importante, pero e miedo ta un factor grandi pasobra si bo ta haci uso di BOB, por ehemplo, cu ta pa hende di 45 aña pariba cuminza screening. Nan ta bisa cu e ta causa dolor, pero e par di minuut di incomodidad pa bo curpa, por haci e cambio. Esey ta e parti cu e persona mester bisa “ban ta proactivo cu mi salud”.

E ta sugeri pa probecha di e oportunidad ora tin e tipo di actividadnan aki, pasobra ta pa e comunidad nan ta wordo haci.

“Nos ta hacie pa concientiza, pa duna un oportunidad. Cuanto biaha bo tin cu warda prome cu bo haya un chens pa haci cierto chekeonan, segun docter? Aworaki bo tin full oportunidad. Tin biaha bo ta tende ‘no, nos ta bay docter di cas, pero e ta bisa cu nos jong, no ta necesario’. Aworaki bo tin oportunidad di bin controla bo pechonan cerca docter y si tin algo docter lo bisa bo. E ta duna bo un carta pa bo bay un docter di cas y eynan bo ta haya guia kico tur mester wordo haci”, Bella Colina a señala.

E ta pidi mas colaboracion di docternan di cas; no ta pa motibo cu e pashent ta jong y pasobra e pecho no ta haci dolor e no ta cancer. “Atende nos ora nos ta yega tambe, cu cierto pregunta of cierto duda; no neglisha e parti ey tampoco. Tabata tin pashent cu cancer cu 24 aña di edad, pues hoben! Y corda cu cancer no tin sexo, tin hende homber ta haye tambe”, Bella Colina a remarca.

No ta pasobra e persona ta jong y cu pecho no ta haci dolor, cu e persona no por tin cancer