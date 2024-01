No ta competencia di DIMP pero di DTI determina ki vehiculo por haya plachi number y cual no

The content originally appeared on: Diario

​

Directora di Impuesto Luenne Gomes-Pieters:

ORANJESTAD (AAN) – Director di Departamento di Impuesto di Aruba (DIMP), Luenne Gomes-Pieters, den entrevista cu DIARIO a indica cu tin un Comision cu no solamente ta atende cu e scooternan, bicicletanan, pero tambe ta trata UTV’s, ETV’s, etc., y aña pasa a keda stipula cu ta bin un plachi number special pa nan.

Gomes-Pieters a menciona cu esey DIMP a tuma pa su proyeccionnan tambe, pasobra e aña aki no tin plachi number nobo pero e otro aña si. El a señala cu e ta un desafio mirando cu comercio mester traha hopi di cerca cu departamentonan manera DTI cu ta haci e keuring, y cu eigenlijk ta determina si un vehiculo ta haya plachi number of no, si e ta cumpli cu e rekisitonan pa por haya esaki.

Directora di DIMP a indica cu esey no ta nan competencia, pero DTI ta e prome yama pa asesora e vehiculo pa wak ki tipo di vehiculo e ta y si e ta wordo aproba pa ta riba caminda publico.

El a expresa cu e ta preocupante si, pasobra tin diferente vehiculo y e ta parti di e desaroyo economico unda turismo ta desaroyando acelera, y Aruba ta saliendo afo for di e pandemia, y e turista kier tin un tipo di entretenimento ora e ta riba nos isla cu vacacion.

El a señala cu Aruba tin diferente entretenimento na e turistanan, bon cuminda den restaurantnan, y tours. El a expresa cu ora di duna tour na un turista mester percura pa tene e aspecto di seguridad hopi na cuenta, pasobra algo mester pasa cu un turista causando un mal impresion na Isla, e efecto ta wordo sinti di biaha.

Gomes-Pieters a reitera mester traha hopi mas di cerca, no solamente den gobierno, pero e departamentonan hunto pa stipula kico ta maneho, kico ta e reglanan pero tambe sinta cu e comerciantenan y splica nan kico por y kico no por. E ta keda na e comerciante pero e no por verhuur of bende un bicicleta cu tin snorfiets, of un di e brommernan electrico, e mester sa kico ta e reglanan di wega. Y ta keda na e comerciante pa informa e usuario di e vehiculo, kico por pasa si no tene cuenta cu seguridad.

El a bisa cu tur hende kier genera entrada, pero mester haci’e riba e caminda corecto, pasobra si un cos pasa e ta bira un problema mucho mas grandi y mester haci mas concientizacion na dje.

El a comenta cu den otro paisnan e usuarionan ta firma un acuerdo unda nan ta tuma tur riesgo. Unda cu tin riesgo mester mitiga esaki, unda tin tur aspecto di seguridad na cuenta, pero mester splica tambe e usuario tocante e vehiculo kico ta e riesgo.

E comportacion di e turista bo no por tin’e den bo man ni por influencia esaki tur ora, pero por splica si di antemano kico ta e riesgonan. DIMP ta bay tin cierto solucionnan pa polis y pa departamento di impuesto ora ta trata control di seguro y cambionan den ley cu lo laga e termino di seguro core, segun e secuencia di pago di impuesto tambe, pa garantiza cu e persona a paga su impuesto, pero tambe cu e tin un seguro paga pa si algo mester pasa e por wordo cubri.