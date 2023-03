No ta awor cu DRH a cuminsa traha riba e ‘Prestatiemanagement’

The content originally appeared on: Diario

Directora di Departamento di Recursonan Humano:

*DRH ta bezig for di aña 2020 caba, pero stap pa stap

*Ya caba tin departamentonan cu propio sistema di evaluacion

ORANJESTAD (AAN): Directora di Departamento di Recursonan Humano (DRH), Omaira Lares, hunto cu Adolph Croes, HR Adviseur, tabata den e programa Entrevista di Dia na Hits 100 FM unda el a elabora riba un tema hopi actual, e asina yama “Prestatiemanagement’.

Hopi persona den comunidad no ta bon na altura kico e ‘prestatiemanagement’ ta y kico e rol di DRH ta den esaki. Sra. Lares a cuminsa na splica cu e departamento aki ta e HR di tur trahador di Pais Aruba. Y no ta solamente e parti di drecha tur cos ora cu un persona ta drenta den servicio di e aparato publico den cualkier funcion cu tin, pero tambe full e carera, for di bevordering incluyendo e parti di pension y te ora cu e trahador sali for di e servicio publico.

El a agrega cu DRH tambe ta traha riba maneho pa e parti di Recursonan Humano. Ta atendiendo tambe cu e casonan den Corte y cu e payroll pa henter e aparato publico. Den payroll tin 12 of 14 werkgevers, pero e werkgever mas grandi cu tin ambtenaarnan cu ta traha den servicio publico ta mas o menos 3500. Banda di esaki ta atende cu e payroll di Parlamento, di Raad van Advies, entre otro, a bisa.

Omaira Lares a laga sa cu nan ta un team relativamente chikito di mas o menos 60 hende. Nan ta haci uzo di e sistema caminda ta conecta cu e HR di e departamentonan.

Ultimo aña a cuminsa cu e proyecto cu yama ‘HR Adviseurs’ caminda ta bay yuda cu e trabaonan cu e departamentonan no por haci manera guia, overplaatsing, duna training. Esey e adviseurnan ta haci, a indica.

Un dato cu e directora di DRH a confirma un cantidad total di rond 4.500 empleado den servicio di gobierno. Paulatinamente e cantidad aki ta bay ta bahando

Un par di aña pasa tabata tin un raport cu a mustra cu e peso financiero pa e pais di e aparato publico ta hopi halto. Mas di 10 aña caba CAft a menciona cu e situacion cu tin na Aruba unda e gastonan di e aparato publico ta subi. Ta haya bevordering y periodiek, ademas tin overtime y otro diferente aspecto cu ta hisa e gastonan publico, a remarca.

Esaki ta un reto pa gobierno, Omaira Lares a expresa.

Banda di esaki, Adolph Croes kende ta encarga cu e parti di advies, a duna di conoce cu ta ripara un demanda grandi pa loke ta training den e departamentonan di gobierno. Hopi biaha ta haci un ‘scan’ riba kico ta falta den e departamentonan, ta drenta un peticion y ta ofrece un parti di training cu DRH na duna ‘in house’, esaki cu e meta di optimalisa e servicio dentro di e departamento y asina keda duna ‘support’ n’e empleado publico.

Loke aworaki a cambia den e panorama aki di labor y cu tin un discusion cu gobierno tocante e introduccion di e asina yama ‘prestatiemanagement’, Lares a splica cu esaki no ta algo cu aworaki ta bisa ban saca un cos fo’i cashi y ban implement’e.

El a indica cu e tin varios aña trahando den servicio di gobierno den HR y si e no ta hera na 1999 a traha un instrumento asina a base di ‘kerncompetenties’. Na 2017, tambe ora cu Minister Bermudez tabata tey, el a pidi DRH pa cuminsa cu un structura di desaroya un sistema pa despues sigui pa e stapnan di haya e input di e sindicatonan, di e hefenan di departamento pa yega na esaki.

Na 2017 a bin e cambio di gobierno, despues Covid, y mester a warda un rato pa sigui traha riba esey.

“Tur cos nobo mi ta kere ta trece un poco resistencia. Kisas DRH nos a focus den duna informacion y training na e empleado publico y eyfo no tin mucho informacion. Nos tabata in house bezig y no a bay afo y bisa kico e ta anto”, Lares a expresa.

No ta nada nobo. Tin mas cu 40 departamento caba cu tin nan propio sistema di ‘prestatiemanagement’, cu otro nomber manera un sistema di evaluacion di e trahador.

Pesey ta importante pa bin cu un sistema uniforme riba e manera con pa trata e empleado publico y e ora per departamento por diversifik’e na nan sistema.

Esey ta locual a bin ta sosodiendo. DRH ta bezig for di aña 2020 caba, pero stap pa stap, a enfatisa.