No obstante e mal tempo di Diasabra toch ningun vuelo di Florida pa Aruba a cancela

Na Miami —ORANJESTAD (AAN): E depresion tropical fuerte cu desde Diabierna anochi a cuminza azota parti di zuid Florida,

a laga hopi caya na Miami inunda. E situacion a influencia Aeropuertonan di Miami International Airport, como tambe esun di Fort Lauderdale.

Algun pista y tambe taxiway a yena cu awa, y debi na cierto momento tabatin yobida fuerte net riba e Aeropuertonan, a pone cu cierto vuelo a wordo impacta. Hasta e caminda grandi cu ta drenta pa bay Fort Lauderdale Hollywood International Airport a yena cu awa y a blokea trafico.

E situacion aki a pone cu Diasabra mainta, como 19 vuelo a sufri retraso, y 39 vuelo a wordo cancela na Miami International Airport.

Vuelonan pa Aruba: Awa ta cuminza yobe, stop, y diripiente yobe atrobe mas fuerte. Y ta djis un chens unico cada piloto tin di ricibi pa por lanta nan vuelo.

E vuelo di Diasabra mainta 10:29 am di jetBlue for di Fort Lauderdale, pa colmo a haya un chens unico y a subi pa 10:20 am, pues 9 minuut mas trempan. Resultado di esaki ta cu el a ateriza na Aruba como 27 minuut mas trempan.

American Airlines su vuelo 2217 cu mester lanta 10:35 am, a lanta exactamente 11:19 am for di Miami, pero a haye ta desvia bula basta mas zuidwest di Miami pa aleha di nubianan diki, pa finalmente te despues di 7 minuut, e por a bira tuma direccion pariba y despues bira bay zuidoost pa tuma e ruta di su ‘flight plan’ pa yega Aruba. Tur esaki a pone cu el a ateriza na Aruba como 41 minuut mas laat, esta 1:45 pm (envez di 1:04 pm).

Spirit Airlines su vuelo 885 cu mester a subi 11:30 am for di Fort Lauderdale, a sufri un retraso di mas di 63 minuut, y te 12:33 pm e por a subi. Consecuencia di tur esey, ta cu envez di ateriza na Aruba pa 2:06 pm, el a ateriza te 3:01 pm.

American Airlines su vuelo 1028 cu mester a lanta pa 1:15 pm for di Miami, finalmente a subi te 2:08 pm. For di ora cu el a bandona e Gate te ora el a haya un chens di lanta vuelo, e pasaheronan a keda 56 minuut riba Taxiway te ora cu nan a haya chens si take-off. Resultado di esey ta cu e Boeing 737-Max 8 aki a ateriza na Aruba pa 4:32 pm, envez di su horario regular di 3:33 pm.