Ningun rato SVb ta exigi comerciantenan pa paga bek den cinco luna

Segun Edwin Jacobs, director di SVb:



Esaki ta riba companianan cu a haya demasiado subsidio di salario

ORANJESTAD (AAN): Edwin Jacobs, director di SVb a yama un conferencia di prensa, tocante e preocupacion cu Comerciantenan Uni di Aruba tin, encuanto e placa cu nan a haya di mas como subsidio di salario, nan tin cu page bek den cinco luna.

Comerciantenan Uni ta argumenta cu cinco luna di tempo ta un lapso demasiado corto pa paga e placa ey, cu nan a ricibi den 1.5 pa dos aña, durante e pandemia.

Jacobs a indica cu e kier a duna informacion na comunidad y clarifica asuntonan cu no tabata completamente cla.

El a splica cu SVb a sigui cu hopi interes e conferencia di prensa di Comerciantenan Uni di Aruba, y nan a keda un poco sorprendi cu e periodo pa paga bek ta cinco luna, pasobra den e sistema di SVb, e periodo di cinco luna no ta ni aparece, y nan no a haya chens di tuma contacto cu Comerciantenan Uni di Aruba, cu cual nan tin bon contacto, y proximamente e lo reuni cu nan.

“Manera nos sa, ora e pandemia a dal Gobierno a bin cu un programa pa sostene e companianan pa wanta e cuponan di trabao y cu a wordo afecta cu e medidanan cu a wordo tuma pa contene e Covid-19.

A diseña un programa pa e companianan cu ta vulnerable pa medidanan, por a aplica pa un subsidio. Un variable hopi importante, pa determina e suma di subsidio ta e perdida di benta”, Jacobs a señala.

Den prome instante, Jacobs ta sigui splica, e companianan tabata haya un adelanto basa riba e perdida di benta cu nan a calcula, den e luna mes cu nan a haye. Por ehemplo, den Luna di Augustus, entre 20 cu 28 nan a habri e posibilidad pa haci e peticion y e compania mester a calcula kico nan ta kere cu ta e perdida di benta pa e Luna di Augustus.

“Despues, nos a bay determina kico ta bo perdida di benta pa asina determina exactamente cuanto subsidio bo tin derecho riba dje. Y con nos ta bay calcula bo perdida di benta? Nos ta calcula bo perdida di benta basa riba e declaracion di BBO. Ta e unico caminda cu nos tin pa nos por haya bo status di benta, pasobra bo tin e obligacion di declara BBO. Por ehemplo si ta na Luna di Augustus 2020 bo a haya subsidio, nos ta bay wak cuanto bo a declara di BBO na Augustus 2019, compare cu loke bo a declara na Augustus 2020 y nos ta determina. Si bo a declara pa e adelanto cu bo a perde 50% di e benta y den BBO ta sali afo cu bo a perde 60%, kiermen bo a declara 10% di menos, bo ta bay haya, adicionalmente, e extra subsidio cu bo mester a haya. Si bo a declara 50% y den e declaracion di impuesto ta resulta cu tabata 40%, kiermen bo a haya 10% di mas y e 10% ey tin cu recuper’e bek”, Jacobs a remarca.

El a agrega cu eynan ta e situacion unda ta bay yega cu casi tur compania pasobra nan no por a calcula di adelanta, exactamente, cual lo ta nan perdida. “Bo por tin un par di porciento ariba, un par di porciento abao, y esey no ta un problema. E problema ta bay sinta ora tin empresanan cu nunca a cumpli cu declaracion di BBO of no a cumpli debidamente. Esey ta nifica e ora ey, cu Departamento di Impuesto ta esun cu ta nofica SVb cual ta e perdida di benta, pasobra e informacion ey nos no ta dispone di dje. Pasobra un compania cu nunca a declara BBO of no ta declare bon, Belasting ta manda bisa nos ‘e persona aki no tin perdida’. E ora ey nos tin cu bay pa recupera bek tur e subsidio cu nos a paga pasobra e n o a cumpliendo cu si BBO”, Edwin Jacobs a señala.