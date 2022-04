Nina Jurna gaat op zoek naar antwoorden

22/04/2022 10:03

Edwien Bodjie

Nina Jurna met haar ooms en een tante op de plantage van hun voorouders.

Foto: privecollectie



PARAMARIBO –

“We hebben een pijnlijke geschiedenis, maar ook een geschiedenis van kracht, verzet en overleven. Ik denk dat gemengde samenlevingen, zoals je die aantreft in de Caribische regio, Suriname en ook Brazilie, waar ik al lange tijd woon, de toekomst van de wereld zijn.” In een zevendelige documentaireserie, die volgend jaar wordt uitgezonden, probeert Nina Jurna het antwoord te vinden op de vraag wat de inwoners van het Caribisch Gebied verbindt.

Journalist Nina Jurna is begonnen aan een zoektocht naar hoe de

moderne Caribische samenleving er nu uitziet en hoe die is

geworteld in een verleden van onder meer kolonialisme, slavernij en

migratie, maar ook in kracht en overleving. Haar zoektocht vat ze

samen in een zevendelige documentaire, waarvoor ze de komende

maanden in zeven landen in de regio zal filmen.

Een daarvan is Suriname, waar ze elf jaar heeft gewoond en

gewerkt. “Maar hoe zit het in de rest van de regio? Hoe gaat het nu

in die samenlevingen, die, hoewel ze allemaal verschillend zijn,

toch ook een vergelijkbaar verleden hebben?” Om antwoord te krijgen

op deze en nog veel meer vragen reist ze de komende maanden onder

meer naar Haiti, Jamaica en Trinidad en Tobago.

De documentaireserie, gepresenteerd door Jurna, wordt

geproduceerd door Memphis Film & Television en de Nederlandse

omroepVPRO. Ze wordt volgend jaar uitgezonden in Nederland en

Suriname. In 2023 is het – te rekenen vanaf 1873 – 150 jaar dat de

slavernij in de toenmalige Nederlandse kolonien werd

afgeschaft.

De aflevering die Jurna eerder deze maand in Suriname heeft

opgenomen gaat voor een deel over haar familiegeschiedenis. Een

verleden waar ze al lange tijd mee bezig is, maar gaandeweg steeds

meer over leert. Het heeft betrekking op haar inheemse en

marronafkomst.

“De inheemsen, de oorspronkelijke bewoners van het Caribisch

Gebied, zijn voor een groot deel uitgeroeid en er heeft veel

migratie plaatsgevonden. Mensen zijn hier – vrijwillig of onder

dwang – uit verschillende werelddelen naar toegekomen”, weet Jurna,

die inmiddels al langer dan tien jaar in Brazilie woont.

Zelf heeft ze verschillende bloedlijnen: Afro-Surinaamse,

inheemse, marron en Europese voorouders. Haar biologische vader is

Palestijns en ze is opgegroeid in een Nederlands gezin. “Ik ben een

wereldburger en voel me daarom ook zo thuis in deze mooie regio”,

zegt ze lachend.

Haar overgrootmoeder Paulina was een Arowak. Ze heeft de

huwelijksakte van 1914 van haar overgrootouders. Uit dat document

blijkt dat Paulina was getrouwd met Doris Fredison, die werd

geboren in Marowijne. “Ik vond het aangrijpend om te beseffen dat

inheemsen vroeger geen achternaam kregen. Achter Paulina’s voornaam

stond ‘Indiaanse vrouw’. Pas later, zo heb ik van de familie

begrepen, kreeg ze een achternaam omdat ze een paspoort nodig

had.”

Jurna maakte met leden van de families Doedel en Fredison, onder

wie haar tante Helga Fredison en ooms Clifton Fredison, Kenneth

Doedel en Lloyd Landus, een tocht naar de plantage van haar oma aan

de Commewijnerivier voorbij Stolkertsijver. De journalist hoorde in

familiekring dat Doris Fredison een marron-afstammeling was. Deze

ontdekking zette haar op het spoor naar Moengo, waar ze tijdens de

opnames werd rondgeleid door kunstenaar Marcel Pinas.

Journalist Nina Jurna met haar ooms in de boot op de

Commewijnerivier.







