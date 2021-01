Nieuwe publicatie Louis Doedel moet eerherstel teweegbrengen

Louis Doedel (26 juli 1905–10 januari 1980) is nooit gek geweest, maar werd op 29 mei 1937 in de psychiatrische instelling Wolffenbuttel (huidige PCS) opgesloten. Aan de hand van handgeschreven brieven, gedateerd tien maanden na zijn opsluiting kan onderzoeker en publicist Nizaar Madoembaks bewijzen dat de oud-vakbondsleider helder van geest was. In zijn nieuwe publicatie getiteld ‘Journalist Louis Doedel kaltgestellt in Wolffenbuttel’ toont hij de onrechtmatige opsluiting van Doedel aan. Met het boek hoopt Makdoembaks op eerherstel en excuses van de Nederlandse overheid.